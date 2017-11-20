Художник, чью картину Путин подарил патриарху, не стал раскрывать ее цену

МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Художник Владимир Лаповок, чью картину "Успенский собор Кремля" президент РФ Владимир Путин подарил патриарху Московскому и всея Руси Кириллу на день рождения, очень рад данному обстоятельству, которое он назвал "исключительным случаем"; стоимость полотна он при этом предпочел сохранить в секрете.

Путин в понедельник на встрече с патриархом Кириллом поздравил предстоятеля Русской православной церкви с днем рождения и подарил картину "Успенский собор Кремля". Работа была написана художником Владимиром Лаповком в 2007 году.

"Конечно, это очень приятно. Это просто исключительный случай, что президент (подарил картину). Мою работу "Золотая Москва" когда-то дарил (Дмитрий) Медведев в Китае, в городе Далянь, он тогда был президентом. Да, такие штуки у меня случаются время от времени… Даже если на выставке у меня купили картину, себе в подарок — это всегда приятно", — сказал художник РИА Новости.

По словам Лаповка, это уже вторая картина его авторства, которую дарит Путин: в 2016 году в день Славянской письменности он преподнес патриарху Кириллу другое полотно. Художник отметил, что все эти картины были приобретены через разные галереи.

Разглашать стоимость полотна собеседник агентства отказался. "Вот это как раз секрет, коммерческая тайна", — отметил он.