На Урале открылась композиция Эрнста Неизвестного "Маски скорби"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 ноя — РИА Новости. Скульптурную композицию Эрнста Неизвестного "Маски скорби" открыли в понедельник на территории мемориального комплекса жертвам политических репрессий на 12-м километре Московского тракта в Екатеринбурге, передает корреспондент РИА Новости.

"Сегодня мы открываем монумент "Маски скорби. Европа-Азия", созданный по проекту нашего выдающегося земляка Эрнста Неизвестного. Это знаковое событие в жизни региона и России. Сотни, тысячи уральцев пострадали в годы массовых репрессий. Среди них были известные люди — директора заводов, партийные и комсомольские лидеры, офицеры и генералы Красной армии и совсем простые — учителя, врачи, рабочие, колхозники", — сказал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в ходе церемонии открытия.

Скульптурная композиция представляет собой две маски, одна из которых смотрит в сторону Европы, другая – в сторону Азии. Высота монумента — три метра, общий вес – шесть тонн. "Установка монумента "Маски скорби" – один из этапов реконструкции мемориального комплекса на 12-м километре Московского тракта. На эти цели из бюджета Свердловской области было выделено 25 миллионов рублей", — говорится в сообщении департамента информполитики губернатора региона.

Мэрия Екатеринбурга отмечает, что 21 год назад по инициативе городских властей был построен сам мемориал, на пилоны были нанесены имена более 18 тысяч человек. "Эта работа продолжается, и уже известны фамилии более 21 тысячи пострадавших, похороненных в этом месте. Нам бы хотелось, чтобы мемориал всегда посещали жители и гости города, чтобы сохранить память и не допустить повторения таких событий", — приводятся в сообщении региональных властей слова замглавы администрации Екатеринбурга Сергея Тушина.

По его словам, реконструкция, которая ожидает мемориальный комплекс, пройдет в три этапа. Первый — установка "Масок скорби", второй — возведение новых пилонов и нанесение на них очередных имен, третий — реконструкция музейного комплекса, который сегодня действует на 12-м километре. "Я с нетерпением жду открытия мемориала, потому что это на самом деле огромное событие, и большое счастье, что Эрнст Неизвестный при жизни узнал, что этот памятный знак будет установлен", — приводятся в сообщении слова народного художника России Виталия Воловича.

Скульптура весит шесть тонн, над ее созданием работали 15 человек. "Специалистам пришлось серьезно потрудиться, чтобы сохранить геометрию и аутентичность авторского проекта и выполнить большие отливки монумента. Напомним, основой композиции являются две маски, олицетворяющие Европу и Азию, а отлита копия для Урала из кремниевой бронзы", — отмечается в сообщении.