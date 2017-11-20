На Урале открылась композиция Эрнста Неизвестного "Маски скорби"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 ноя — РИА Новости. Скульптурную композицию Эрнста Неизвестного "Маски скорби" открыли в понедельник на территории мемориального комплекса жертвам политических репрессий на 12-м километре Московского тракта в Екатеринбурге, передает корреспондент РИА Новости.
"Сегодня мы открываем монумент "Маски скорби. Европа-Азия", созданный по проекту нашего выдающегося земляка Эрнста Неизвестного. Это знаковое событие в жизни региона и России. Сотни, тысячи уральцев пострадали в годы массовых репрессий. Среди них были известные люди — директора заводов, партийные и комсомольские лидеры, офицеры и генералы Красной армии и совсем простые — учителя, врачи, рабочие, колхозники", — сказал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в ходе церемонии открытия.
Скульптурная композиция представляет собой две маски, одна из которых смотрит в сторону Европы, другая – в сторону Азии. Высота монумента — три метра, общий вес – шесть тонн. "Установка монумента "Маски скорби" – один из этапов реконструкции мемориального комплекса на 12-м километре Московского тракта. На эти цели из бюджета Свердловской области было выделено 25 миллионов рублей", — говорится в сообщении департамента информполитики губернатора региона.
По его словам, реконструкция, которая ожидает мемориальный комплекс, пройдет в три этапа. Первый — установка "Масок скорби", второй — возведение новых пилонов и нанесение на них очередных имен, третий — реконструкция музейного комплекса, который сегодня действует на 12-м километре. "Я с нетерпением жду открытия мемориала, потому что это на самом деле огромное событие, и большое счастье, что Эрнст Неизвестный при жизни узнал, что этот памятный знак будет установлен", — приводятся в сообщении слова народного художника России Виталия Воловича.
Скульптура весит шесть тонн, над ее созданием работали 15 человек. "Специалистам пришлось серьезно потрудиться, чтобы сохранить геометрию и аутентичность авторского проекта и выполнить большие отливки монумента. Напомним, основой композиции являются две маски, олицетворяющие Европу и Азию, а отлита копия для Урала из кремниевой бронзы", — отмечается в сообщении.