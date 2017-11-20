Фильм "Лига справедливости" возглавил российский прокат в выходные

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Супергеройский фантастический боевик Зака Снайдера "Лига справедливости" возглавил российский прокат в выходные, собрав за уикенд 371,2 миллиона рублей, сообщил в понедельник портал kinobusiness.com.

В новой "Лиге справедливости" к Бэтмену, Супермену и Чудо-женщине присоединились супергерои Аквамен, Киборг и Флэш. Всем вместе им предстоит побороть опасного противника — Степного волка. Главные роли исполнили Бен Аффлек, Генри Кавилл, Галь Гадот, Джейсон Момоа, Рэй Фишер и Эзра Миллер.

Детектив Кеннета Брана "Убийство в восточном экспрессе" с Джонни Деппом, Уиллемом Дефо и Пенелопой Крус в главных ролях занял второе место, заработав за выходные более 194 миллионов рублей (кассовые сборы за две недели составили 659 миллионов рублей).

На третьем месте — фантастический боевик Тайки Вайтити "Тор: Рагнарек" сборы которого составили 130,9 миллиона рублей (общие сборы за 2 недели проката — 1,2 миллиарда рублей).

Российская сказка Дмитрия Дьяченко "Последний богатырь" заняла четвертую позицию, кассовые сборы фильма за выходные составили 76,8 миллиона рублей, всего за 4 недели проката картина заработала более 1,6 миллиарда рублей.

Замыкает пятерку лидеров российская музыкальная комедия Александра Молочникова "Мифы", повествующая о жизни столичного бомонда, за первые выходные фильм собрал кассу 32,8 миллиона рублей.