Движущая сила группы: умер один из основателей AC/DC Малькольм Янг

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Австралийский музыкант, ритм-гитарист рок-группы AC/DC Малькольм Янг скончался в возрасте 64 лет. Об этом сообщается на официальной странице коллектива в Facebook.

"Малькольм вместе с (своим братом – ред.) Ангусом был основателем и создателем AC/DC. С огромной самоотдачей и приверженностью он был движущей силой группы", — говорится в заявлении.

В сообщении отмечается, что Янг был автором песен группы, "перфекционистом и уникальным человеком".

"Один из великих": музыканты скорбят

На смерть Янга откликнулись многие рок-музыканты. "Очень огорчен уходом еще одного друга, Малькольма Янга. Его будет сильно не хватать", — написал в Twitter вокалист Black Sabbath Оззи Осборн.

So sad to learn of the passing of yet another friend, Malcolm Young. He will be sadly missed. God Bless @ACDC pic.twitter.com/HuEp3kCuyQ — Ozzy Osbourne (@OzzyOsbourne) 18 ноября 2017 г.

​"Трагический конец иконы, которую не всегда ценили по достоинству. Один из по-настоящему великих", — отозвался на смерть Янга фронтмен Kiss Пол Стэнли.

The driving engine of AC/DC has died.A tragic end for a sometimes unsung icon. One of the true greats. RIP. https://t.co/cJe1Xr17IA — Paul Stanley (@PaulStanleyLive) 18 ноября 2017 г.​

Смерть Янга прокомментировали и в России.

Гитарист и основатель группы "СерьГа" Сергей Галанин в беседе с RT заявил, что Малькольм Янг был "пульсом" AC/DC. "Он был гитаристом, но не в том смысле, в котором обычно понимают люди. Малькольм держал пульс группы вместе с ритм-секцией. Он играл ритмическую основу и очень здорово это делал. Благодаря ему эта группа звучала неповторимо", — подчеркнул он.

Собирался стать спортсменом

Мальком Митчел Янг родился 6 января 1953 года в многодетной семье в Глазго, Великобритания.

В 1963 году, когда ему было 10 лет, семья Янгов переехала в Австралию с детьми Джорджем, Маргарет, Малькольмом и Ангусом. Старший брат Малькольма Алекс остался в Великобритании. Семья поселилась в пригороде Сиднея Бервуде.

В детстве вместе с братом Джорджем Малькольм занимался футболом, собирался сделать спортивную карьеру. В юности Малькольм Янг начал играть на гитаре в местных группах, таких как Easybeats и Velvet Underground. К 1973 году Малькольм решил объединить свои силы с младшим братом Ангусом и сформировал дуэт AC/DC. В августе 1980 году AC/DC выпустили альбом Back in Black, огромный успех которого сделал группу всемирно известной.

С 2014 года Малькольм прекратил выступления в составе коллектива по состоянию здоровья.

Смерть Джорджа Янга

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Малькольм Янг умер спустя чуть меньше месяца после кончины своего брата, участника группДжорджа Янга. Музыкант скончался 23 октября в возрасте 70 лет.

"С болью в сердце мы должны объявить о смерти нашего любимого брата и наставника Джорджа Янга. Без его помощи и указаний не было бы AC/DC", — говорилось в заявлении группы.