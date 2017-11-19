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Культура

Движущая сила группы: умер один из основателей AC/DC Малькольм Янг

01:1819.11.2017
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© Фото : официальный сайт группы AC/DCРитм-гитарист австралийской рок-группы AC/DC Малькольм Митчелл ЯнгРитм-гитарист австралийской рок-группы AC/DC Малькольм Митчелл Янг
© Фото : официальный сайт группы AC/DC

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Австралийский музыкант, ритм-гитарист рок-группы AC/DC Малькольм Янг скончался в возрасте 64 лет. Об этом сообщается на официальной странице коллектива в Facebook.

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"Малькольм вместе с (своим братом – ред.) Ангусом был основателем и создателем AC/DC. С огромной самоотдачей и приверженностью он был движущей силой группы", — говорится в заявлении.

В сообщении отмечается, что Янг был автором песен группы, "перфекционистом и уникальным человеком".

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На смерть Янга откликнулись многие рок-музыканты. "Очень огорчен уходом еще одного друга, Малькольма Янга. Его будет сильно не хватать", — написал в Twitter вокалист Black Sabbath Оззи Осборн.

​"Трагический конец иконы, которую не всегда ценили по достоинству. Один из по-настоящему великих", — отозвался на смерть Янга фронтмен Kiss Пол Стэнли.

Смерть Янга прокомментировали и в России.

Гитарист и основатель группы "СерьГа" Сергей Галанин в беседе с RT заявил, что Малькольм Янг был "пульсом" AC/DC. "Он был гитаристом, но не в том смысле, в котором обычно понимают люди. Малькольм держал пульс группы вместе с ритм-секцией. Он играл ритмическую основу и очень здорово это делал. Благодаря ему эта группа звучала неповторимо", — подчеркнул он.

Собирался стать спортсменом

Мальком Митчел Янг родился 6 января 1953 года в многодетной семье в Глазго, Великобритания.

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© РИА Новости / Антон Денисов
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В 1963 году, когда ему было 10 лет, семья Янгов переехала в Австралию с детьми Джорджем, Маргарет, Малькольмом и Ангусом. Старший брат Малькольма Алекс остался в Великобритании. Семья поселилась в пригороде Сиднея Бервуде.

В детстве вместе с братом Джорджем Малькольм занимался футболом, собирался сделать спортивную карьеру.  В юности Малькольм Янг начал играть на гитаре в местных группах, таких как Easybeats и Velvet Underground. К 1973 году Малькольм решил объединить свои силы с младшим братом Ангусом и сформировал дуэт AC/DC. В августе 1980 году AC/DC выпустили альбом Back in Black, огромный успех которого сделал группу всемирно известной.

С 2014 года Малькольм прекратил выступления в составе коллектива по состоянию здоровья.

Смерть Джорджа Янга

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© Channel Four Films (1995)
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Малькольм Янг умер спустя чуть меньше месяца после кончины своего брата, участника групп AC/DC и Easybeats Джорджа Янга. Музыкант скончался 23 октября в возрасте 70 лет.

"С болью в сердце мы должны объявить о смерти нашего любимого брата и наставника Джорджа Янга. Без его помощи и указаний не было бы AC/DC", — говорилось в заявлении группы.

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