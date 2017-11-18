"Один из великих": музыканты скорбят после смерти основателя AC/DC

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Рок-музыканты выражают соболезнования после сообщений о кончине одного из основателей легендарной группы AC/DC Малкольма Янга. О том, что гитарист ушел из жизни, в субботу сообщили в Facebook музыканты коллектива.

"Очень огорчен уходом еще одного друга, Малкольма Янга. Его будет сильно не хватать", — написал в Twitter вокалист Black Sabbath Оззи Осборн.

So sad to learn of the passing of yet another friend, Malcolm Young. He will be sadly missed. God Bless @ACDC pic.twitter.com/HuEp3kCuyQ — Ozzy Osbourne (@OzzyOsbourne) 18 ноября 2017 г.

"Трагический конец иконы, которую не всегда ценили по достоинству. Один из по-настоящему великих", — отозвался на смерть Янга фронтмен Kiss Пол Стэнли.

The driving engine of AC/DC has died.A tragic end for a sometimes unsung icon. One of the true greats. RIP. https://t.co/cJe1Xr17IA — Paul Stanley (@PaulStanleyLive) 18 ноября 2017 г.

"Абсолютно печальный день для Рок-н-ролла", — написал в Instagram гитарист Guns'N'Roses Слэш.

This is a monumentally sad day in Rock n Roll. RIP #MalcomYoung Take a moment of silence in his memory. Публикация от Slash (@slash) Ноя 18 2017 в 8:35 PST

"Не могу осознать, что Малкольма больше нет", — признался основатель Megadeth и бывший участник Metallica Дэйв Мастейн.

I have to go…I am losing it that Malcolm is gone. I hate this… — Dave Mustaine (@DaveMustaine) 18 ноября 2017 г.

"Малкольм Янг был моим другом и сердцем и душой AC/DC", — заявил гитарист, основатель группы Van Halen Эдди Ван Хейлен.

It is a sad day in rock and roll. Malcolm Young was my friend and the heart and soul of AC/DC. I had some of the best times of my life with him on our 1984 European tour. He will be missed and my deepest condolences to his family, bandmates and friends. — Eddie Van Halen (@eddievanhalen) 18 ноября 2017 г.

Смерть Янга прокомментировали и в России. "Конечно, грустно, когда такие люди уходят. Это очень печальная новость. Всё меньше и меньше остаётся культовых рок-исполнителей", — сказал телеканалу RT продюсер Иосиф Пригожин. AC/DC он назвал культовой группой и выдающимся коллективом всех времен, добавив, что ходил на их концерты.

Гитарист и основатель группы "СерьГа" Сергей Галанин в беседе с RT заявил, что Малкольм Янг был "пульсом" AC/DC. "Он был гитаристом, но не в том смысле, в котором обычно понимают люди. Малькольм держал пульс группы вместе с ритм-секцией. Он играл ритмическую основу и очень здорово это делал. Благодаря ему эта группа звучала неповторимо", — подчеркнул он.

Ритм-гитарист и один из основателей легендарной австралийской рок-группы AC/DC Малкольм Янг скончался в субботу в возрасте 64 лет. Вместе с младшим братом Ангусом он основал AC/DC в 1973 году. С 2014 года Малькольм прекратил выступления в составе коллектива по состоянию здоровья.