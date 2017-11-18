"Один из великих": музыканты скорбят после смерти основателя AC/DC

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Рок-музыканты выражают соболезнования после сообщений о кончине одного из основателей легендарной группы AC/DC Малкольма Янга. О том, что гитарист ушел из жизни, в субботу сообщили в Facebook музыканты коллектива.
"Очень огорчен уходом еще одного друга, Малкольма Янга. Его будет сильно не хватать", — написал в Twitter вокалист Black Sabbath Оззи Осборн.
So sad to learn of the passing of yet another friend, Malcolm Young. He will be sadly missed. God Bless @ACDC pic.twitter.com/HuEp3kCuyQ— Ozzy Osbourne (@OzzyOsbourne) 18 ноября 2017 г.
"Трагический конец иконы, которую не всегда ценили по достоинству. Один из по-настоящему великих", — отозвался на смерть Янга фронтмен Kiss Пол Стэнли.
The driving engine of AC/DC has died.A tragic end for a sometimes unsung icon. One of the true greats. RIP. https://t.co/cJe1Xr17IA— Paul Stanley (@PaulStanleyLive) 18 ноября 2017 г.
"Абсолютно печальный день для Рок-н-ролла", — написал в Instagram гитарист Guns'N'Roses Слэш.
"Не могу осознать, что Малкольма больше нет", — признался основатель Megadeth и бывший участник Metallica Дэйв Мастейн.
I have to go…I am losing it that Malcolm is gone. I hate this…— Dave Mustaine (@DaveMustaine) 18 ноября 2017 г.
"Малкольм Янг был моим другом и сердцем и душой AC/DC", — заявил гитарист, основатель группы Van Halen Эдди Ван Хейлен.
It is a sad day in rock and roll. Malcolm Young was my friend and the heart and soul of AC/DC. I had some of the best times of my life with him on our 1984 European tour. He will be missed and my deepest condolences to his family, bandmates and friends.— Eddie Van Halen (@eddievanhalen) 18 ноября 2017 г.
Смерть Янга прокомментировали и в России. "Конечно, грустно, когда такие люди уходят. Это очень печальная новость. Всё меньше и меньше остаётся культовых рок-исполнителей", — сказал телеканалу RT продюсер Иосиф Пригожин. AC/DC он назвал культовой группой и выдающимся коллективом всех времен, добавив, что ходил на их концерты.
Гитарист и основатель группы "СерьГа" Сергей Галанин в беседе с RT заявил, что Малкольм Янг был "пульсом" AC/DC. "Он был гитаристом, но не в том смысле, в котором обычно понимают люди. Малькольм держал пульс группы вместе с ритм-секцией. Он играл ритмическую основу и очень здорово это делал. Благодаря ему эта группа звучала неповторимо", — подчеркнул он.
Ритм-гитарист и один из основателей легендарной австралийской рок-группы AC/DC Малкольм Янг скончался в субботу в возрасте 64 лет. Вместе с младшим братом Ангусом он основал AC/DC в 1973 году. С 2014 года Малькольм прекратил выступления в составе коллектива по состоянию здоровья.