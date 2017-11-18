В Японии впервые в разрешении 8К покажут спектакль Безрукова

ТОКИО, 17 ноя – РИА Новости, Ксения Нака. Спектакль Московского Губернского театра под руководством Сергея Безрукова "Сон разума" впервые будет показан в Японии в разрешении высокого качества 8К в марте следующего года, это первый подобный проект и в мире, сообщил РИА Новости организатор проекта, генеральный директор японского театра "Боттян" Ёити Оти.

В начале ноября в Москве завершились съемки спектакля Сергея Безрукова "Сон разума" по произведению Гоголя "Записки сумасшедшего".

"В этой технологии с полным профессиональным оснащением и последующим широким показом это будет первая в мире демонстрация спектаклей. Ранее были экспериментальные съемки, а также наш театр "Боттян" снимал свои спектакли в разрешении 8К, но если говорить о спектаклях других театров, то нынешняя съемка в Москве в Губернском театре стала первым подобным проектом", — пояснил Оти.

"Сон разума" вместе с мюзиклом театра "Боттян", который находится в префектуре Эхимэ на Сикоку, и мюзиклом "Почтальон" токийской труппы будет показан в рамках демонстрации театральных произведений, записанных в разрешении 8К (разрешение 33,2 мегапикселя, которое превосходит предыдущий стандарт телевидения сверхвысокой чёткости в 4 раза), в Токио и в Эхимэ. Это пилотный проект, и Московский Губернский театр Сергея Безрукова стал первым и единственным иностранным коллективом, который представит свой спектакль.

© Фото : Светлана Селезнева/ Московский Губернский театр Сцена из спектакля "Сон разума" © Фото : Светлана Селезнева/ Московский Губернский театр Сцена из спектакля "Сон разума"

Российский спектакль в Японии

"Тема этого проекта – показать вместе спектакли из Токио, Эхимэ и России в разрешении 8К. На сегодняшний день точно решено следующее: показать в Токио и в городе Тоон (префектура Эхимэ – ред.) в начале марта в разрешении 8К спектакли российского Губернского театра, театра "Боттян" из Эхимэ и Токийского театра. Но сейчас есть запрос от посольства Японии из Москвы о том, возможно ли провести показ и в России", — пояснил организатор проекта.

По его словам, этот вопрос сейчас обсуждается на уровне министерства иностранных дел.

"Посольство Японии в России организует большой проект перекрестного года Японии в России и хотело бы провести такой показ в 8К в его рамках. Но это требует серьезного бюджета, поэтому пока вопрос в стадии рассмотрения", — добавил он.

Между тем, Губернский театр готов принять японские спектакли у себя. Об этом РИА Новости рассказал его художественный руководитель Сергей Безруков.

"Мы бы хотели, чтобы в нашем театре состоялся показ японских спектаклей. Следующий год – это перекрестный год России и Японии и очень бы хотелось осуществить такое сотрудничество. Я думаю, что российскому зрителю тоже было бы интересно посмотреть японские спектакли. Технология, которую использует японская сторона – уникальна. Она дает возможность ощутить спектакль вживую, почти как в настоящем зрительном зале. Очень бы хотелось, чтобы этот проект продолжился в обоюдном, взаимном общении. Честно говоря, мы даже написали заявку с просьбой показать эти спектакли на сцене Губернского театра", — сказал Безруков.

© Фото : Ксения Угольникова/ Московский Губернский театр Съемка спектакля "Сон разума" японской группой © Фото : Ксения Угольникова/ Московский Губернский театр Съемка спектакля "Сон разума" японской группой

"Сон разума"

Сергей Безруков признается, что выбрал "Сон разума" для съемок и показа в Японии, потому что сценический язык спектакля в чем-то созвучен традиционным видам японского театра – Но и Кабуки.

"Возможно, те символы и образы, которые мы показываем на сцене, в чем-то сродни японскому театру. Потому что в японском театре тоже много иносказания и символов, например, в театре Кабуки, есть иносказание, есть определенные образы, определенный грим. Есть определенные маски, которые используются в японском театре. Поэтому мне показалось, что это может быть им близко. Плюс сама тема. Мне было интересно, насколько японский зритель сможет почувствовать трагедию маленького человека, потому что сам образ маленького человека – интернациональный. Такая же история могла произойти и в Японии, и в Европе, в Америке", — считает художественный руководитель Московского Губернского театра.

При этом Безруков признает, что спектакль непрост для понимания, даже для российского зрителя, который, в отличие от японцев, не должен преодолевать языковой барьер.

"Я хотел бы увидеть, какое впечатление произвел спектакль на японского зрителя. Спектакль сложный, непростой для понимания даже российского зрителя. И само произведение "Записки сумасшедшего" — это фантасмагория, то, что происходит в голове сумасшедшего человека", — рассказал он.

До показа спектакля в Японии еще несколько месяцев, но первый отзыв уже есть – своим впечатлением поделился с РИА Новости генеральный директор японского театра "Боттян" Ёити Оти.

"Я не знаю русского языка и не понимал слов спектакля, который мы отсняли. Но высочайший уровень искусства этого спектакля очаровывает и увлекает. По ходу действия спектакль затягивает в себя. Я погрузился в него полностью. Я был восхищен. И это все при том, что я не понимаю по-русски. Если его показать с титрами японскому зрителю, я думаю, японская публика будет изумлена высочайшим уровнем российского искусства", — сообщил Оти.

Он также признался, что вначале испытывал опасения из-за сложности темы и самого спектакля, и произведения Гоголя. Но стоило увидеть спектакль своими глазами, даже без перевода – и сомнений не осталось, настолько сильное впечатление произвела на него актерская игра Сергея Безрукова и сама постановка.

© Фото : Ксения Угольникова/ Московский Губернский театр Съемка спектакля "Сон разума" японской группой © Фото : Ксения Угольникова/ Московский Губернский театр Съемка спектакля "Сон разума" японской группой

Токио приглашает друзей

"В конце ноября – начале декабря определятся уже конкретные сроки и программа показа на март. Если у господина Безрукова будет возможность, я попрошу его обязательно приехать на показ в Токио. И я вас очень прошу пригласить его от нашего имени на показ", — сказал Оти.

Сергей Безруков сообщил, что все будет зависеть от графика спектаклей и работы в кино, но "конечно очень бы хотелось посмотреть на реакцию японского зрителя. Насколько они поймут эту историю, насколько она им будет близка. Это всегда интересно, когда играешь спектакль для людей, у которых совершенно другая культура".

Состоится один или два показа спектакля в Токио и пять – семь раз в Эхимэ. Сама идея показа спектаклей – это часть подготовки к крупному проекту "Первому всемирному фестивалю видеоспектаклей", который планируется провести в 2020 году. Его основная цель – собрать вместе и донести до зрителей из отдаленных уголков Японии, которые не имеют возможности увидеть это своими глазами в театре, лучшие образцы мирового театрального искусства. И познакомить их с этими произведениями в таком техническом исполнении, которое бы максимально приближало просмотр к "живому" спектаклю.

© Фото : Светлана Селезнева/ Московский Губернский театр Сцена из спектакля "Сон разума" © Фото : Светлана Селезнева/ Московский Губернский театр Сцена из спектакля "Сон разума"

Что дальше? Может быть, кино?

В 2010 году сотрудники музея в Эхимэ при подготовке экспонатов к выставке обратили внимание на золотую монету достоинством 10 рублей царской чеканки. Она была найдена в 1985 году во рву в том месте, где во время русско-японской войны располагался госпиталь с российскими пленными.

Сотрудник музея Кэнъити Умэки решил сфотографировать находку и увеличить изображение на компьютере. Каково же было его изумление, когда он заметил, что на монете выгравированы имена японской девушки и русского мужчины. Удалось установить, что девушка Нака Такэба работала медсестрой в этом госпитале, а молодой человек был раненым офицером Михаилом Костенко. Впоследствии выяснилось, что он – сын генерала Костенко – участника обороны Порт-Артура.

Судьба развела влюбленных: девушку удалили из госпиталя, когда их роман стал известен. Через несколько лет она вышла замуж и проживала в Токио. Михаил Костенко же, по всей видимости, влился в ряды белой эмиграции и умер в 1928 году в возрасте 47 лет в США и был похоронен на кладбище больницы Леннокс Хилл.

На следующий год после того, как стала известна история монеты, театр "Боттян" из города Тоон в той же префектуре создал мюзикл "Клятва на монете". В 2012 году он был показан в Москве и Оренбурге.

"Мне очень интересна тема этого мюзикла. Сама история судьбы наших военнопленных времен русско-японской войны, история любви русского офицера и японской медсестры — это то, что нас действительно сближает. Кроме того, в Японии до сих пор хранят память о тех, кто умер в Японии от полученных на войне ран и не смог вернуться в Россию. До сих пор японские школьники ухаживают за русскими могилами на кладбище, хотя со времен русско-японской войны прошло уже больше 100 лет. Каждый месяц они приходят убирать могилы русских воинов, приносят цветы", — рассказал Безруков.

По его словам, это замечательная тема, и если бы из нее получился проект совместного российско-японского фильма, "мы бы с удовольствием взялись за эту тему".

"Анне (Анна Матисон, режиссер фильма "После тебя" – ред.) очень понравилась эта тема, и я бы с удовольствием сыграл в этом фильме", — подытожил Безруков.