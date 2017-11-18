Культурный форум в Петербурге превзошел ожидания, заявила Голодец

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 ноя — РИА Новости. Международный культурный форум в Санкт-Петербурге оказался лучше всех ожиданий и прогнозов, сообщила журналистам вице-премьер правительства Ольга Голодец.
Она отметила, что число договоров, которое подписано в рамках форума, будет "ошеломляющим". "Это огромная площадка, где рождается синергия. Сегодня мы имеем совершенно осязаемый результат", — добавила Голодец.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером VI Санкт-Петербургского международного культурного форума. РИА Новости — флагманский информационный ресурс медиагруппы "Россия сегодня". Ria.ru читают свыше 2 миллионов пользователей ежедневно, что выводит его в лидеры новостных порталов Рунета. Совокупная аудитория РИА Новости в социальных сетях составляет около 9 миллионов подписчиков.