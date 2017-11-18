Культурный форум в Петербурге превзошел ожидания, заявила Голодец

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 ноя — РИА Новости. Международный культурный форум в Санкт-Петербурге оказался лучше всех ожиданий и прогнозов, сообщила журналистам вице-премьер правительства Ольга Голодец.

"Мы еще не подвели итоги, сегодня работа продолжается, она очень интенсивная. Я думаю, что буквально неделю займет подведение итогов, но этот форум превзошел все ожидания, все мыслимые и немыслимые прогнозы: и по количеству участников, и по дискуссиям, которые здесь проходили, и по конкретным результатам", — сказала Голодец.

Она отметила, что число договоров, которое подписано в рамках форума, будет "ошеломляющим". "Это огромная площадка, где рождается синергия. Сегодня мы имеем совершенно осязаемый результат", — добавила Голодец.

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