Сезон региональных проектов "Золотой маски" закроется фестивалем

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Фестиваль в Норильске и Дудинке, который пройдет с 18 по 26 ноября, завершит сезон осенних региональных программ "Золотой маски": фестиваль в Норильске пройдет в третий раз, а вот жители Дудинки познакомятся с программой "Золотой маски" впервые, сообщили в пресс-службе "Золотой маски".

В программе фестиваля будут представлены спектакли-номинанты Премии "Золотая маска". В их числе: "Шведская спичка" Театра Наций, "Рождество О. Генри" Театра им. Пушкина и "Записки юного врача" театра "Мастерская" из Санкт-Петербурга.

В афишу также включены благотворительные показы спектакля для детей "Осторожно, эльфы" Театра Наций и вечер "Кинопоэзия", в котором участвуют артисты Алена Бабенко и Анатолий Белый.

Впервые в Норильске пройдет проект "Золотая маска" в городе", в рамках которого артисты московских театров представят фрагменты из спектаклей в пространстве спортивно-развлекательного комплекса "Арена". Эти события может посетить каждый желающий. В специальную программу фестиваля включены мастер-классы для учащихся театральных студий и педагогов школ Норильска.

Российская национальная театральная премия "Золотая маска" учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей России. Этой награды удостаиваются лучшие спектакли всех жанров театрального искусства: драма, опера, балет, современный танец, оперетта и мюзикл, а также театра кукол.