"Мариинка" к 135-летию Стравинского представит премьеру балета "Петрушка"

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Первой балетной премьерой сезона в Мариинском театре станет "Петрушка" в хореографии Владимира Варнавы. Спектакль, приуроченный к 135-летию Игоря Стравинского, состоится 18 ноября на сцене Мариинский-2.Об этом сообщили в пресс-службе театра.
К реализации замысла композитора подключился Александр Бенуа, ему предстояло написать либретто и оформить будущий балет. И лишь когда партитура была закончена, Михаил Фокин приступил к созданию хореографии по готовому сценарию.
Мировая премьера "Петрушки" состоялась в Париже в "Русском балете Сергея Дягилева" в 1911 году. В Россию балет попал спустя десять лет, его восстановили Леонид Леонтьев и Александр Бенуа. Позднее к этому сочинению композитора обращались: Морис Бежар, Джон Ноймайер, Олег Виноградов.
В Мариинском театре создателем нового прочтения "Петрушки" стал один из востребованных молодых хореографов Владимир Варнава.
Вместе с хореографом над спектаклем работали: сценограф Галина Солодовникова, художник по свету Игорь Фомин и либреттист Константин Федоров.
В спектакле заняты артисты балета: Александр Сергеев, Владимир Шкляров, Ярослав Байбордин, Давид Залеев, Василий Ткаченко, Татьяна Ткаченко, Злата Ялинич, Роман Беляков, Евгений Дерябин, Юрий Смекалов.
Вместе с "Петрушкой" в один вечер пойдет еще один знаковый для Стравинского балет "Жар-птица". Премьерные спектакли пройдут 18, 19 ноября и 3 января.