"Мариинка" к 135-летию Стравинского представит премьеру балета "Петрушка"

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Первой балетной премьерой сезона в Мариинском театре станет "Петрушка" в хореографии Владимира Варнавы. Спектакль, приуроченный к 135-летию Игоря Стравинского, состоится 18 ноября на сцене Мариинский-2.Об этом сообщили в пресс-службе театра.

"Когда я сочинял эту музыку, перед глазами у меня был образ игрушечного плясуна, внезапно сорвавшегося с цепи, который своими каскадами дьявольских арпеджио выводит из терпения оркестр, в свою очередь отвечающий ему угрожающими фанфарами", — вспоминал Стравинский о работе над балетом "Петрушка".

К реализации замысла композитора подключился Александр Бенуа, ему предстояло написать либретто и оформить будущий балет. И лишь когда партитура была закончена, Михаил Фокин приступил к созданию хореографии по готовому сценарию.

Мировая премьера "Петрушки" состоялась в Париже в "Русском балете Сергея Дягилева" в 1911 году. В Россию балет попал спустя десять лет, его восстановили Леонид Леонтьев и Александр Бенуа. Позднее к этому сочинению композитора обращались: Морис Бежар, Джон Ноймайер, Олег Виноградов.

В Мариинском театре создателем нового прочтения "Петрушки" стал один из востребованных молодых хореографов Владимир Варнава.

"Я очень люблю "Петрушку" Фокина. На мой взгляд, это гениальный балет. Для меня было важно сохранить нить созданного в 1911 году спектакля, но при этом не повторяться: заимствовать какие-то вещи, но переосмысливать их относительно сегодняшнего дня, находить культурные коды, протягивать ниточки к современным зрителям", — рассказал накануне премьеры Варнава.

Вместе с хореографом над спектаклем работали: сценограф Галина Солодовникова, художник по свету Игорь Фомин и либреттист Константин Федоров.

В спектакле заняты артисты балета: Александр Сергеев, Владимир Шкляров, Ярослав Байбордин, Давид Залеев, Василий Ткаченко, Татьяна Ткаченко, Злата Ялинич, Роман Беляков, Евгений Дерябин, Юрий Смекалов.

Вместе с "Петрушкой" в один вечер пойдет еще один знаковый для Стравинского балет "Жар-птица". Премьерные спектакли пройдут 18, 19 ноября и 3 января.