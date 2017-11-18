РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Культура

"Мариинка" к 135-летию Стравинского представит премьеру балета "Петрушка"

09:5918.11.2017
0280
© РИА Новости / Игорь СамойловПерейти в фотобанкСцена из балета Петрушка композитора Игоря Стравинского в Мариинском театре. Архивное фотоСцена из балета Петрушка композитора Игоря Стравинского в Мариинском театре. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Самойлов
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Первой балетной премьерой сезона в Мариинском театре станет "Петрушка" в хореографии Владимира Варнавы. Спектакль, приуроченный к 135-летию Игоря Стравинского, состоится 18 ноября на сцене Мариинский-2.Об этом сообщили в пресс-службе театра.

Здание Мариинского театра. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
В "Мариинке" впервые прозвучит "Вечерня Пресвятой Девы Марии" Монтеверди
"Когда я сочинял эту музыку, перед глазами у меня был образ игрушечного плясуна, внезапно сорвавшегося с цепи, который своими каскадами дьявольских арпеджио выводит из терпения оркестр, в свою очередь отвечающий ему угрожающими фанфарами", — вспоминал Стравинский о работе над балетом "Петрушка".

К реализации замысла композитора подключился Александр Бенуа, ему предстояло написать либретто и оформить будущий балет. И лишь когда партитура была закончена, Михаил Фокин приступил к созданию хореографии по готовому сценарию.

Мировая премьера "Петрушки" состоялась в Париже в "Русском балете Сергея Дягилева" в 1911 году. В Россию балет попал спустя десять лет, его восстановили Леонид Леонтьев и Александр Бенуа. Позднее к этому сочинению композитора обращались: Морис Бежар, Джон Ноймайер, Олег Виноградов.

В Мариинском театре создателем нового прочтения "Петрушки" стал один из востребованных молодых хореографов Владимир Варнава.

Концерт Симфонического оркестра Мариинского театра. Архивное фото
© РИА Новости / Яков Андреев
Оркестр Мариинского театра провел "Концерт единства" в соборе в Вашингтоне
"Я очень люблю "Петрушку" Фокина. На мой взгляд, это гениальный балет. Для меня было важно сохранить нить созданного в 1911 году спектакля, но при этом не повторяться: заимствовать какие-то вещи, но переосмысливать их относительно сегодняшнего дня, находить культурные коды, протягивать ниточки к современным зрителям", — рассказал накануне премьеры Варнава.

Вместе с хореографом над спектаклем работали: сценограф Галина Солодовникова, художник по свету Игорь Фомин и либреттист Константин Федоров.

В спектакле заняты артисты балета: Александр Сергеев, Владимир Шкляров, Ярослав Байбордин, Давид Залеев, Василий Ткаченко, Татьяна Ткаченко, Злата Ялинич, Роман Беляков, Евгений Дерябин, Юрий Смекалов.

Вместе с "Петрушкой" в один вечер пойдет еще один знаковый для Стравинского балет "Жар-птица". Премьерные спектакли пройдут 18, 19 ноября и 3 января.

Комментировать
Культура
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена