Киноконцерт в честь 90-летия Рязанова состоится в "Геликон-опере"

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. "Незабытая мелодия" — так называется концерт, который московский театр "Геликон-опера" посвящает 90-летию со дня рождения выдающегося режиссера и сценариста Эльдара Рязанова. Киноконцерты пройдут 18 и 19 ноября в зале "Стравинский" "Геликон-оперы". Об этом сообщили в пресс-службе театра.
Эльдар Рязанов любил "Геликон-оперу", был постоянным зрителем театра. В память о своем друге, выдающемся мастере, поистине народном артисте театр устраивает концерты, где будут звучать песни из его фильмов в исполнении солистов, хора и оркестра театра. Два вечера в зале "Стравинский" будут звучать любимые мелодии из "Иронии судьбы", "Служебного романа", "Карнавальной ночи", "Гусарской баллады" и других картин.
Режиссер вечера — Илья Ильин, за музыкальную часть отвечает главный дирижер театра Валерий Кирьянов.