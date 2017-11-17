Заславский: Путин с пониманием отнесся к тому, что искусство не сфера услуг

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Ректор ГИТИСа Григорий Заславский считает, что президент РФ Владимир Путин с пониманием отнесся к тому, что искусство и образование в сфере искусства нельзя относить к сфере услуг, и готов думать над тем, как изменить те вещи, которые задевают деятелей культуры.

В пятницу глава государства провел совещание о поддержке талантливой молодежи и профессиональной подготовке кадров в сфере искусства в Санкт-Петербурге. Многие участники просили главу государства вернуть творческие вузы в подчинение министерству культуры, как это было раньше, и восстановить нормативы и стандарты подготовки артистов времен СССР. В ходе совещания президент также подчеркнул, что нельзя сводить подготовку профессиональных творческих кадров лишь к сугубо образовательным услугам; по его словам, совсем отказаться от этого словосочетания не удастся, но от шаблонов надо уходить.

"Видно, что президент очень хочет нам помочь и довольно быстро разбирается в тонкостях, которые мы с огромным трудом объясняем иногда тем ведомствам, от которых зависит решение того или иного вопроса… Он с пониманием отнесся к тому, что и искусство — театр, музыка — и образование в сфере искусства — это не сфера услуг. То, что задевает, оскорбляет деятелей искусства — эти тонкие и деликатные вещи — он понимает и готов думать над тем, как это изменить", — сказал Заславский РИА Новости.

Кроме того, в ходе встречи Путин сообщил о дополнительном выделении одного миллиарда рублей ежегодно на расширение системы президентских грантов, это позволит искать и поддерживать молодых талантливых людей. Президент сослался на слова пианиста Дениса Мацуева, который рассказал, что его бабушка в свое время вынуждена была продать квартиру ради денег на обучение внука.

По мнению Заславского, это решение во многом поможет молодым талантам и их семьям, некоторым из которых даже нечего продавать. "Это безумные, замечательные и очень необходимые деньги для молодых музыкантов", — подчеркнул он.