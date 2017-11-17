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Культура

Хор протестов: шведские актрисы призвали покончить с домогательствами

20:2617.11.2017
(обновлено: 20:27 17.11.2017)
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© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкВид на исторический центр Стокгольма. Архивное фотоВид на исторический центр Стокгольма. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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СТОКГОЛЬМ, 17 ноя – РИА Новости, Людмила Божко. Частные признания отдельных шведок, которые по примеру американской актрисы Алиссы Милано начали писать в социальных сетях о том, как стали жертвами сексуальных домогательств, переросли в Швеции в последние дни в массовые призывы покончить с преследованиями женщин на сексуальной почве и заявления о недопустимости подобных явлений в современном обществе. Призывы звучат от представительниц самых разных профессий.

Вид Стокгольма. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Шведские актрисы призвали покончить с замалчиванием домогательств

Культура замалчивания в театре и кино

В конце прошлой недели предметом горячих дискуссий стало заявление, подписанное четырьмя сотнями актрис театра и кино Швеции. От властей страны и руководителей отрасли они потребовали покончить с культурой замалчивания сексуальных домогательств в культурных учреждениях.

"Культура замалчивания распространена в нашей отрасли. Многие звезды мужского пола и режиссеры признаются гениальными и поддерживаются отраслью независимо от того, чему они подвергают своих коллег. Из-за их звездного статуса посягательство никогда не имеет последствий", — написали 456 актрис в совместной статье, опубликованной в газете Svenska Dagbladet.

Глава МИД Швеции Маргот Валльстрём посетила место теракта в Стокгольме
© REUTERS / TT News Agency/Jonas Ekstromer
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Статья вызвала волну дискуссий в Швеции среди работников культуры. Министр культуры Швеции Алис Ба Кунке вызвала к себе для беседы руководителей крупных шведских театров, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию.

Хор против сексизма

Продолжили волну массовых протестов исполнительницы и артистки музыкальной отрасли. Призыв покончить с сексуальным насилием и сексизмом подписали около двух тысяч представительниц музыкальной отрасли Швеции, его опубликовала газета Dagens Nyheter.

Глава минюста Швеции Морган Юханссон, комментируя Радио Швеции массовые протесты, заявил, что они говорят о серьезности проблемы и что важнее всего в этой ситуации начать дискуссии об отношениях к женщинам.

"Быть может, самое главное в этом то, чтобы дать начало дискуссиям о действительном отношении мужчин к женщинам. И если все так просто, что насилие и домогательства мужчин по отношению к женщинам должны прекратиться, то, да — тогда мужчинам надо меняться", — сказал он.

Протест юристов

Джина Лоллобриджида. Архивное фото
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
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Джина Лоллобриджида заявила, что дважды становилась жертвой домогательств
К хору массовых протестов присоединились женщины-юристы. Опубликованное в газете Svenska Dagbladet заявление подписали около четырех тысяч женщин-юристов. Они признали, что место сексуальным преследованиям и домогательствам, а также снисходительного и иерархического отношениям к женщинам наблюдается и в их профессии. На протест отреагировали руководители прокуратуры, поддержавшие женщин-коллег.

"Как руководители мы несем большую ответственность в противодействии такому неприемлемому поведению. Мы серьезно относимся к опубликованным свидетельствам. Мы будем прислушиваться и действовать, исходя из права каждого на неприкосновенность личности", — написали 60 руководителей прокуратуры в совместном сообщении для прессы.

Дискуссии о домогательствах в других странах

Кевин Спейси в сериале Карточный домик
© Netflix
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Дискуссии в Швеции не остались незамеченными в соседней Норвегии. Газета Aftenposten тоже опубликовала на этой неделе протест, подписанный 487 норвежскими актрисами. Так же, как и их шведские коллеги, они рассказали о домогательствах и в их среде.

В последнее время разгорелось множество скандалов, связанных с изнасилованиями или сексуальными домогательствами, в эпицентре которых оказываются известные фигуры шоу-бизнеса и киноиндустрии. Под следствием за домогательства находится актер Билл Косби. Ранее в октябре был уволен со всех постов один из наиболее влиятельных кинопродюсеров США Харви Вайнштейн, которого обвинили в домогательствах десятки женщин, в том числе актрисы Анджелина Джоли, Эшли Джадд и Гвинет Пэлтроу.

Режиссер Шарунас Бартас. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Также разгорелся скандал вокруг американского актера Кевина Спейси после заявления звезды сериала Star Trek Энтони Рэппа, сообщившего, что когда ему было 14 лет, пьяный Спейси попытался соблазнить его. Спейси заявлял, что не помнит инцидента с домогательствами к несовершеннолетнему на тот момент Рэппу, однако принес ему свои извинения. Актер также сообщил, что история с обвинениями дала ему храбрости признаться, что у него были отношения с мужчинами. Впоследствии мексиканский актер Роберто Кавазос заявил, что стал жертвой сексуальных домогательств со стороны Спейси и знает многих других людей, которые оказались в аналогичной ситуации.

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