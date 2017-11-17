Хор протестов: шведские актрисы призвали покончить с домогательствами

СТОКГОЛЬМ, 17 ноя – РИА Новости, Людмила Божко. Частные признания отдельных шведок, которые по примеру американской актрисы Алиссы Милано начали писать в социальных сетях о том, как стали жертвами сексуальных домогательств, переросли в Швеции в последние дни в массовые призывы покончить с преследованиями женщин на сексуальной почве и заявления о недопустимости подобных явлений в современном обществе. Призывы звучат от представительниц самых разных профессий.
Культура замалчивания в театре и кино
В конце прошлой недели предметом горячих дискуссий стало заявление, подписанное четырьмя сотнями актрис театра и кино Швеции. От властей страны и руководителей отрасли они потребовали покончить с культурой замалчивания сексуальных домогательств в культурных учреждениях.
"Культура замалчивания распространена в нашей отрасли. Многие звезды мужского пола и режиссеры признаются гениальными и поддерживаются отраслью независимо от того, чему они подвергают своих коллег. Из-за их звездного статуса посягательство никогда не имеет последствий", — написали 456 актрис в совместной статье, опубликованной в газете Svenska Dagbladet.
Хор против сексизма
Продолжили волну массовых протестов исполнительницы и артистки музыкальной отрасли. Призыв покончить с сексуальным насилием и сексизмом подписали около двух тысяч представительниц музыкальной отрасли Швеции, его опубликовала газета Dagens Nyheter.
Глава минюста Швеции Морган Юханссон, комментируя Радио Швеции массовые протесты, заявил, что они говорят о серьезности проблемы и что важнее всего в этой ситуации начать дискуссии об отношениях к женщинам.
"Быть может, самое главное в этом то, чтобы дать начало дискуссиям о действительном отношении мужчин к женщинам. И если все так просто, что насилие и домогательства мужчин по отношению к женщинам должны прекратиться, то, да — тогда мужчинам надо меняться", — сказал он.
Протест юристов
"Как руководители мы несем большую ответственность в противодействии такому неприемлемому поведению. Мы серьезно относимся к опубликованным свидетельствам. Мы будем прислушиваться и действовать, исходя из права каждого на неприкосновенность личности", — написали 60 руководителей прокуратуры в совместном сообщении для прессы.
Дискуссии о домогательствах в других странахAftenposten тоже опубликовала на этой неделе протест, подписанный 487 норвежскими актрисами. Так же, как и их шведские коллеги, они рассказали о домогательствах и в их среде.
В последнее время разгорелось множество скандалов, связанных с изнасилованиями или сексуальными домогательствами, в эпицентре которых оказываются известные фигуры шоу-бизнеса и киноиндустрии. Под следствием за домогательства находится актер Билл Косби. Ранее в октябре был уволен со всех постов один из наиболее влиятельных кинопродюсеров США Харви Вайнштейн, которого обвинили в домогательствах десятки женщин, в том числе актрисы Анджелина Джоли, Эшли Джадд и Гвинет Пэлтроу.