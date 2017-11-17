Мединский не стал комментировать ситуацию вокруг театра "Сатирикон"

Министр культуры РФ Владимир Мединский во время совещания по вопросам выявления, поддержки и профессиональной подготовки талантливой молодежи в сфере искусства. 17 ноября 2017

Министр культуры РФ Владимир Мединский во время совещания по вопросам выявления, поддержки и профессиональной подготовки талантливой молодежи в сфере искусства. 17 ноября 2017

C.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя — РИА Новости. Министр культуры Владимир Мединский отказался комментировать ситуацию вокруг театра "Сатирикон", возглавляемого Константином Райкиным.

"Нет", — ответил он и улыбнулся на просьбу журналистов высказать свое мнение по поводу происходящего.

Ранее Райкин в видеообращении, опубликованном каналом "Дождь", заявил, что череда проверок в театре является "местью" главы Минкультуры Владимира Мединского из-за его высказываний на съезде Союза театральных деятелей. Тогда Райкин выступил с речью об "агрессивных наездах на художественные высказывания" и "цензуре толпы", вызвав жаркую полемику в среде коллег. Мединский отверг обвинения Райкина и высказал мнение, что за мнимыми спорами о цензуре кроются совершенно другие подводные камни. Поддержал министра и президент РФ Владимир Путин, который заявил, что цензуры в стране нет.

Замглавы Минкультуры Александр Журавский, комментируя видеообращение Райкина, сообщил, что в ходе проверок ведомство выявило серьезные нарушения и конфликт интересов в московском театре "Сатирикон". Он пояснил, что Минкультуры России осуществляло две проверки "Сатирикона", причина которых – стремление разобраться в сложной экономической и финансовой ситуации, сложившейся "в одном из ведущих федеральных театров страны", а также в том, насколько справедливы резонансные публикации в СМИ о наличии конфликта интересов в деятельности его руководства.