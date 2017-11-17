Путин пошутил на просьбу вернуться к прошлому в сфере культуры

Президент РФ Владимир Путин во время совещания по вопросам выявления, поддержки и профессиональной подготовки талантливой молодежи в сфере искусства. 17 ноября 2017

Президент РФ Владимир Путин во время совещания по вопросам выявления, поддержки и профессиональной подготовки талантливой молодежи в сфере искусства. 17 ноября 2017

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин ответил шуткой на просьбу деятелей культуры вернуться к прошлым временам, процитировав императора Александра Первого.

"Кто ни начинает говорить — все предлагают вернуться к тому, что было. Я, знаете, вспомнил, фразу Александра Первого, который взошел на трон и сказал: все будет, как при бабушке", — пошутил Путин на совещании о поддержке и профподготовке талантливой молодежи в сфере искусства.

Многие участники просили главу государства вернуть творческие вузы в подчинение министерству культуры, как это было раньше, и восстановить нормативы и стандарты подготовки артистов времен СССР.

Участники встречи, подхватив шутку Путина, признались, что именно с такой фразы хотели начать совещание, но постеснялись.