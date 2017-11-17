Путин считает, что творческие вузы должны подчиняться Минкультуры

18:1317.11.2017
(обновлено: 18:16 17.11.2017)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин согласился с доводами, что творческие вузы должны подчиняться министерству культуры, но добавил, что это решение пока не является окончательным.
Эта тема была поднята на совещании о поддержке и подготовке талантливой молодежи в сфере искусства. Вице-премьер Ольга Голодец предложила перейти на индивидуальный норматив подготовки студентов, согласно специфике вуза, и выразила мнение, что такие учебные заведения должны подчиняться Минкультуры.
"Я сейчас не хочу сказать, что это окончательное решение. Но в целом я с вами согласен. Вот эти все нормативы можно менять уже после того, как система будет пересдана министерству культуры. И ничего не помешает менять потом всякие нормативы", — сказал Путин, отметив, что не надо спешить с принятием решения.
"Но в целом я согласен с вами, что это, наверное, более органично в министерстве культуры", — добавил он.
Как ранее пояснила Голодец, необходимо разобраться с нормативами подготовки специалистов в различных сферах, которые сейчас вызывают много вопросов. Она предложила перейти на индивидуальный норматив подготовки студентов, согласно специфике вуза.
"Их надо поменять просто немедленно, решить, культура или образование. Я внутренне, чтобы вузы культуры были в культуре", — сказала она.
Вернуть творческие вузы в подчинение министерства культуры просили Путина и деятели культуры, среди них — ректор ГИТИСа Григорий Заславский и ректор Академии Русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе.
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