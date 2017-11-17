Путина попросили вернуть творческие вузы в подчинение Минкульта

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя — РИА Новости. Деятели культуры просят президента РФ Владимира Путина вернуть творческие вузы в подчинение министерства культуры.
О проблемах в подготовке будущих артистов главе государства рассказал ректор ГИТИСа Григорий Заславский на совещании по вопросам поддержки и профподготовки талантливой молодёжи.
"Может быть, стоит рассмотреть вопрос о возвращении образования в сфере искусства в ведение министерства культуры России. В конце концов, с Минкульта же потом спрашивают и за театр, и за балет, и за голых на сцене тоже", — заявил Заславский, подчеркнув, что это "стратегический вопрос".
"Мне кажется, что была допущена ошибка, когда в 2012 году вузы искусства перешли в госпрограмму образования", — сказал Заславский. Он отметил, что другие страны обучают студентов в творческих институтах по советской системе.
Заславский отметил, что необходимо сохранить уникальное российское образование в сфере искусства, которое может быть потеряно, если творческим вузам придётся постоянно доказывать своё отличие от других учреждений образования. "Что у нас другое соотношение преподавателей и студентов, что певца невозможно воспитать без концертмейстера, а концертмейстер ничего не сыграет без хорошего инструмента, а инструмент стоит очень дорого", — пояснил ректор.
Его поддержал ректор Академии Русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе, который пожаловался, что ему и его коллегам приходится уделять порой больше времени на заполнение журналов и отчетности, чем на репетиции и подготовку будущих артистов балета. Цискаридзе также не согласился с законопроектом о государственном муниципальном заказе в социальной сфере, под который подпадает сфера образования в области искусства.
"Действительно, мы рискуем потерять профессии, если этот закон будет принят. Потому что в культуре стандарт невозможен вообще", — заявил Цискаридзе.