Путина попросили вернуть творческие вузы в подчинение Минкульта

Президент РФ Владимир Путин во время совещания по вопросам выявления, поддержки и профессиональной подготовки талантливой молодежи в сфере искусства. 17 ноября 2017

Президент РФ Владимир Путин во время совещания по вопросам выявления, поддержки и профессиональной подготовки талантливой молодежи в сфере искусства. 17 ноября 2017

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя — РИА Новости. Деятели культуры просят президента РФ Владимира Путина вернуть творческие вузы в подчинение министерства культуры.

О проблемах в подготовке будущих артистов главе государства рассказал ректор ГИТИСа Григорий Заславский на совещании по вопросам поддержки и профподготовки талантливой молодёжи.

"Может быть, стоит рассмотреть вопрос о возвращении образования в сфере искусства в ведение министерства культуры России. В конце концов, с Минкульта же потом спрашивают и за театр, и за балет, и за голых на сцене тоже", — заявил Заславский, подчеркнув, что это "стратегический вопрос".

"Мне кажется, что была допущена ошибка, когда в 2012 году вузы искусства перешли в госпрограмму образования", — сказал Заславский. Он отметил, что другие страны обучают студентов в творческих институтах по советской системе.

"А мы, наоборот, пытаемся всячески игнорировать уникальность нашей системы образования и ставить под вопрос то контрольные цифры приема, то соотношение педагогов и студентов. А в вузах искусства они другие. Именно поэтому у нас и балет, и музыканты, и актеры, и режиссёры такие хорошие", — сказал ректор ГИТИСа.

Заславский отметил, что необходимо сохранить уникальное российское образование в сфере искусства, которое может быть потеряно, если творческим вузам придётся постоянно доказывать своё отличие от других учреждений образования. "Что у нас другое соотношение преподавателей и студентов, что певца невозможно воспитать без концертмейстера, а концертмейстер ничего не сыграет без хорошего инструмента, а инструмент стоит очень дорого", — пояснил ректор.

Его поддержал ректор Академии Русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе, который пожаловался, что ему и его коллегам приходится уделять порой больше времени на заполнение журналов и отчетности, чем на репетиции и подготовку будущих артистов балета. Цискаридзе также не согласился с законопроектом о государственном муниципальном заказе в социальной сфере, под который подпадает сфера образования в области искусства.

"Действительно, мы рискуем потерять профессии, если этот закон будет принят. Потому что в культуре стандарт невозможен вообще", — заявил Цискаридзе.