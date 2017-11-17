Путин рассказал о значимости конкурентоспособности в сфере культуры

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает, что конкурентоспособность России в сфере культуры будет важна в будущем так же, как и в точных науках.

"Давние и богатые традиции творчества, великие театральные, художественные, балетные и музыкальные школы — это, безусловно, наше национальное достояние. Здесь Россия неизменно занимает прочные, если не сказать лидирующие, позиции", — констатировал глава государства на совещании по вопросам поддержки талантливой молодежи в сфере искусства.

По мнению Путина, "задача государства, деятелей культуры, общественности — не просто сохранить эти традиции, а приумножить, обеспечить преемственность".

"Это необходимо для гармоничного, зрелого, свободного развития нашего общества и всей страны, для будущего, которое рождается буквально на наших глазах", — отметил Путин, подчеркнув, что "конкурентоспособность в культуре, в искусстве будет так же значима, как и в сферах точных наук, технологиях".