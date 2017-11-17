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Культура

Алексей Учитель оценил выставку "Великая русская революция"

16:4817.11.2017
(обновлено: 17:27 17.11.2017)
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© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкРежиссер Алексей Учитель на выставке Великая русская революция (мультимедийный проект РИА Новости) на VI Санкт-Петербургском международном культурном форумеРежиссер Алексей Учитель на выставке Великая русская революция (мультимедийный проект РИА Новости) на VI Санкт-Петербургском международном культурном форуме
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Известный российский режиссер Алексей Учитель посетил мультимедийную поп-ап экспозицию "Великая русская революция",  организованную медиагруппой "Россия сегодня" на VI Санкт-Петербургском международном культурном форуме. Выставка стала органичным визуальным и информационным сопровождением крупного события — Конференции "Культура в Революции. Революция в Культуре. 1917-2017", которая проходит с 16 по 18 ноября в Центральном выставочном зале "Манеж", одной из главных дискуссионных площадок VI Санкт-Петербургского международного культурного форума.

Объемная документальная фото- и видеохроника революции 1917 года из архива МИА "Россия сегодня", рассказывающая о событиях и героях переломного исторического периода, впечатлила автора нашумевшего фильма "Матильда". Учитель сообщил, что экспозиция является уникальной благодаря редким кадрам исторических событий 1917 года.

"Когда я смотрю на эти кадры, фотографии и видео, я чувствую атмосферу, энергию того времени, а ведь это очень важно для восприятия исторического материала. Визуальный язык дает нам возможность понимать образы исторических личностей. Кинематографисты воссоздают эти образы на экране, а РИА Новости имеет возможность представить их документально, архивными съемками — это прекрасно".

Содержание выставки РИА Новости заинтересовало российского режиссера не только с точки зрения визуальной составляющей, но и тематической.

Руководитель Дизайн-центра МИА Россия сегодня Антон Степанов на конференции Культура в революции. Революция в культуре. 1917-2017 в рамках Санкт-Петербургского международного культурного форума
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Арт-директор "Россия сегодня" представил проект "Великая русская революция"
"Тема революции и событий того исторического периода в России мне близка, поскольку я соприкоснулся с ней через свой фильм и своего героя, последнего русского царя. И я вижу, что выставка  позволит многим узнать об Октябрьской революции больше", — подчеркнул режиссер. 

Напомним, что содержание экспозиции выводит в офлайн масштабный мультимедийный проект "Великая русская революция", запущенный на флагманском ресурсе медиагруппы "Россия сегодня" — RIA.ru — в феврале. Собранные в одном разделе — анимированные сюжеты, очерки, архивные фотографии, онлайн-азбука и инфографика, — позволяют читателю составить объёмную картину события, определившего ход современной истории.

После осмотра выставки "Великая русская революция" Алексей Учитель ответил на вопросы журналистов — ожидаемо, что большинство из них были о "Матильде". Во второй день Культурного форума он принял участие в подручной дискуссии "Балет и кинематограф", где также рассказал об истории создания фильма. В начале октября пресс-показ картины, прославившейся задолго до своей премьеры, состоялся в мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня".

Октябрьский поворот
Октябрьский поворот

РИА Новости выступает генеральным информационным партнёром VI Санкт-Петербургского международного культурного форума. РИА Новости — флагманский информационный ресурс медиагруппы "Россия сегодня". Ria.ru читают свыше 2 с половиной миллионов пользователей ежедневно, что выводит его в лидеры новостных порталов Рунета. Совокупная аудитория РИА Новости в социальных сетях составляет около 9 миллионов подписчиков.

 

 

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