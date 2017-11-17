Голодец рассказала о значении форума в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя — РИА Новости. Вице-премьер Ольга Голодец назвала Санкт-Петербургский международный культурный форум подходящей площадкой для дискуссии между чиновниками и представителями творческих коллективов.

Она не дала ответа на вопрос, есть ли сейчас напряжение между художниками и руководителями сферы культуры. "Это (ПМКФ) тогда площадка, чтобы это (возможные разногласия) обсуждать", — сказала Голодец.

Шестой Санкт-Петербургский международный культурный форум (ПМКФ) проходит с 16 по 18 ноября. Он собрал более 30 тысяч участников. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером мероприятия. РИА Новости — флагманский информационный ресурс медиагруппы "Россия сегодня". Ria.ru читают свыше 2 миллионов пользователей ежедневно, что выводит его в лидеры новостных порталов Рунета. Совокупная аудитория РИА Новости в социальных сетях составляет около 9 миллионов подписчиков.