Хореограф Юрий Посохов сообщил, что приступил к репетициям балета "Нуреев"

МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Известный хореограф Юрий Посохов сообщил РИА Новости, что в пятницу приступил к репетициям балета "Нуреев" для подготовки спектакля к премьере.

"Нуреев" должен был стать последней премьерой 241-го сезона Большого театра в постановке творческой команды, которая в позапрошлом сезоне создала балет "Герой нашего времени", признанный лучшим балетным спектаклем сезона и удостоенный национальной театральной премии "Золотая маска". Однако премьеру балета "Нуреев" в постановке режиссера Кирилла Серебренникова перенесли с 11 июля нынешнего года на май 2018 года.

Гендиректор Большого театра Владимир Урин ранее рассказал, что вопрос о сроках выхода спектакля "Нуреев" должен был решиться после встречи с Серебренниковым в сентябре. В итоге было решено, что премьерные показы балета "Нуреев" пройдут 9 и 10 декабря. Серебренников дал согласие театру на то, что, если ситуация с его задержанием не разрешится, спектакль "Нуреев" может быть доведен до премьеры хореографом Юрием Посоховым.

"Я сегодня первый день, только приступаю к репетициям. Могу только сказать, что никаких изменений или сокращений и с точки зрения хореографии, и с точки зрения режиссерской работы не будет. Все останется в том варианте, который был готов в прошлом сезоне", — сказал Посохов.

Басманный суд Москвы 23 августа поместил худрука "Гоголь-центра" Серебренникова под домашний арест по делу о мошенничестве. Защита предлагала отпустить режиссера под залог или поручительство. Режиссер отбывает домашний арест в своей квартире на улице Пречистенка в центре Москвы. Суд позволил режиссеру во время домашнего ареста посещать театр, но только с разрешения следователя.