Воронежская область вошла в десятку лучших по темпам развития культуры в РФ

ВОРОНЕЖ, 17 ноя — РИА Новости. Воронежская область вошла по итогам года в десятку регионов-лидеров по темпам развития культуры в России, сообщает в пятницу областное правительство.

На VI Санкт-Петербургском международном культурном форуме, который проходит с 16 по 18 ноября, опубликованы рейтинги министерства культуры РФ.

"Воронежская область вошла в топ-10 регионов-лидеров по темпам развития культуры. Кроме того, область заняла первое место в рейтинге информационной активности культурной жизни среди регионов с численностью населения свыше двух миллионов человек и за активное участие в реализации проекта "Единое информационное пространство в сфере культуры", — говорится в сообщении.

В работе форума принимает участие руководитель департамента культуры Воронежской области Эмилия Сухачева. В четверг она выступила на третьей конференции "Книжная политика регионов" с докладом о региональной практике продвижения книги и чтения, а также рассказала о крупных международных фестивалях, проходящих в Воронеже, добавили в облправительстве.

В рамках конференции состоялось награждение победителей Всероссийского конкурса "Самый читающий регион". В 2016 году Воронежская область была удостоена звания "Литературный флагман России", а по итогам 2017 года региону вручили диплом "За большую работу по поддержке и развитию чтения" в числе финалистов конкурса, отмечается в сообщении.

Другие новости региона читайте здесь>>