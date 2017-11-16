Мединский объяснил заявление о нежелательных лицах на культурном форуме

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноя — РИА Новости. Министр культуры Владимир Мединский назвал анекдотом заявление о наличии списков нежелательных лиц на VI Санкт-Петербургском международном культурном форуме.

"Как анекдот. Там ограничения — Андрей Могучий, мной назначенный директором Большого драматического театра и переназначенный, после этого обладатель "Золотой маски", которую финансирует министерство культуры и ведущий здесь (на форуме — ред.) секцию", — сказал Мединский на публичной лекции.

Он отметил, что Льву Додину, в свою очередь, строят уже второй театр, и это "самая большая стройка в Петербурге", он также ставит спектакль в рамках форума.

"Там на бланке министерства какие-то пометки от руки. Вы серьезно думаете, что это правда?" — заметил министр.

Ранее некоторые СМИ распространили якобы письмо первого замминистра Владимира Аристархова замминистра Александру Журавскому и директору департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Андрею Малышеву со списком лиц, которых нежелательно приглашать на форум. Среди них журналист и телеведущая Фекла Толстая, писатель Борис Акунин и режиссер Александр Сокуров. В Минкультуры опровергли информацию о списках и подчеркнули, что ни Журавский, ни Аристархов никогда письмо не видели и не получали.

В среду издание Colta сообщило, что ранее опубликованные списки неполные, в них также включена переписка Журавского и Аристархова о театральных деятелях, в том числе Льве Додине, Андрее Могучим и Кирилле Серебренникове.

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