RT проведет прямую трансляцию балета Стравинского в формате 360 градусов

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Прямая трансляция балета Игоря Стравинского "Жар-птица" в панорамном формате будет организована RT, сообщает телеканал.

Представление, которое состоится в рамках VI Санкт-Петербургского международного культурного форума, пройдет на сцене Эрмитажного театра. Трансляция начнется в 20.30.

"Благодаря телеканалу RT премьеру моей постановки легендарного балета Игоря Стравинского "Жар-птица" смогут увидеть не только зрители в зале, но и все те, кто будет смотреть панорамную трансляцию. Видео в формате 360 градусов даёт уникальную возможность почувствовать себя непосредственным участником показа, как будто ты и правда находишься в театральном зале. Искусство становится ещё доступнее, ещё ближе к людям — и это прекрасно!" —заявил режиссёр-постановщик и хореограф спектакля Режис Обадиа.

Трансляция будет доступна на каналах RT в YouTube, странице RT360 в Facebook, сайте, YouTube-канале и Facebook-странице видеоагентства Ruptly, а также через приложение RT360.

Помимо этого, на VI Санкт-Петербургском международном культурном форуме RT организует панельную дискуссию на тему "Исторические проекты в эпоху инновационных форматов и социальных сетей". Она пройдет 17 ноября в рамках открытого лектория "Культура 2.0". В ходе мероприятия генеральный директор RT Алексей Николов расскажет о проекте телеканала #1917LIVE, посвящённого 100-летию революции в России. Эта масштабная Twitter-реконструкция, в которой десятки аккаунтов публикуют сообщения от имени исторических персонажей в режиме реального времени. Проект RT привлёк внимание политиков, журналистов и учёных в США, Европе, Латинской Америке. В рамках проекта RT снял серию панорамных видеороликов "Революция 360" с участием известных российских артистов.

RT также проведет показ панорамного документального фильма "Большой театр 360" на интеллектуальном марафоне "Вся власть музеям?!". Фильм RT — первая в истории Большого театра панорамная видеоэкскурсия по его зданию. Мероприятие пройдет в Главном штабе Эрмитажа.