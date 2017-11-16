Минкультуры никогда не оказывало давления на Большой театр, заявил Урин

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Министерство культуры и лично министр Владимир Мединский никогда не оказывали давления на творческие решения Большого театра, заявил РИА Новости директор учреждения Владимир Урин.

"Никогда никаких указаний, давления на меня или моих коллег не было и быть не могло. Когда я шел на эту должность, я сразу поставил вопрос о том, что буду работать только в случае, если буду самостоятельно принимать творческие решения", — сказал Урин.

По его словам, за четыре с лишним года работы даже на уровне пожеланий не высказывалось абсолютно никаких просьб, связанных с творческой составляющей.

"Что касается "Нуреева", то, уверен, что дискуссия о постановке продолжится и после премьеры, но, тем не менее, творчество есть творчество. Люди, которые делают спектакль, делают его сами — это их право как художников, но, конечно, они не должны нарушать закон", — подчеркнул собеседник агентства.

"Нуреев" должен был стать последней премьерой 241-го сезона Большого театра в постановке творческой команды, которая в позапрошлом сезоне создала балет "Герой нашего времени", признанный лучшим балетным спектаклем сезона и удостоенный национальной театральной премии "Золотая маска". Премьеру балета в постановке арестованного по делу "Седьмой студии" Кирилла Серебренникова перенесли с июля на 9 и 10 декабря.