Голодец: политическая ситуация в мире не отражается на сфере культуры в РФ

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Неблагоприятная политическая ситуация на мировом пространстве никак не отражается на культурных связях между странами, поскольку в этой сфере существует отличное взаимопонимание; Международный культурный форум, который открылся в четверг в Санкт-Петербурге, позволяет эти связи устанавливать и поддерживать, считает вице-премьер правительства Ольга Голодец.

"Форум позволяет такие связи устанавливать, поддерживать и договариваться о совершенно сложнейших вопросах. Мы знаем, что политическая ситуация в мире не очень, мягко скажем, благоприятная, но мы этого не чувствуем. На выставки предоставляются работы из музеев мира, которые очень редко выезжают за пределы своих стран", — сказала Голодец в эфире канала "Россия 24".

"То, что у нас отличное взаимопонимание и контакты, говорит о том, что культурные связи являются основой гуманитарного развития цивилизации", — подчеркнула она.

Международный культурный форум открылся в Санкт-Петербурге в шестой раз, в этом году на него зарегистрировались 34 тысячи участников. За три дня на площадках форума состоится около 200 мероприятий, среди которых выставки, концерты, спектакли, панельные дискуссии и многое другое.

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