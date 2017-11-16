Минкультуры не получало представления по конфликту интересов в театрах

МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Министерство культуры не получило официального представления прокуратуры по возможному конфликту интересов в некоторых федеральных театрах при заключении контрактов, сообщил в интервью РИА Новости министр культуры Владимир Мединский.

Ранее Transparency International опубликовала исследование, согласно которому руководители некоторых государственных московских и федеральных театров заключали контракты со своими же театрами на создание постановок. Из материала следует, что после проверки прокуратура подтвердила доводы о нарушениях в трех театрах и вынесла три представления: одно в адрес Минкультуры РФ в отношении Театра имени Федора Волкова и два в адрес директора департамента культуры правительства Москвы — в отношении Театра кошек Куклачева и "Гоголь-центра".

"Я читал об этом расследовании, но официального представления прокуратуры на этот счет министерство не получало. А комментировать интернет-сообщение с моей стороны было бы преждевременно", — сказал Мединский.

Полную версию интервью с Владимиром Мединским читайте на сайте www.ria.ru в 11.00.