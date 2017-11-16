САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноя — РИА Новости. Глава "Эрмитажа" и руководитель секции "Музеи и выставочные проекты" Международного культурного форума в Санкт-Петербурге Михаил Пиотровский опроверг информацию о наличии списков нежелательных лиц на форуме.

"Я никаких списков за двадцать пять лет не получал, в том числе по поводу форума. И если бы такие списки были, я бы назло всех этих людей пригласил", — сказал Пиотровский РИА Новости.

В свою очередь, замминистра культуры Александр Журавский отметил, что про списки можно спросить любого руководителя секции форума и они подтвердят, что их не существует.

Ранее некоторые СМИ, и в том числе главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов в своем канале Telegram, распространили письмо первого замминистра Владимира Аристархова замминистра Александру Журавскому и директору департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Андрею Малышеву со списком лиц, которых нежелательно приглашать на форум. Среди них — журналист и телеведущая Фекла Толстая, писатель Борис Акунин и режиссер Александр Сокуров. В Минкультуры опровергли информацию о списках и подчеркнули, что ни Журавский, ни якобы подписавший письмо Аристархов никогда его не видели и не получали.

Во вторник издание Colta сообщило, что списки, опубликованные ранее, неполные, в них также включена переписка Журавского и Аристархова о театральных деятелях, в том числе Льве Додине, Андрее Могучем и Кирилле Серебренникове.