Федор Бондарчук не согласился с мнением Дюжева о российских зрителях

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Режиссёр Фёдор Бондарчук не согласился с мнением актера Дмитрия Дюжева о российских зрителях.

Ранее в передаче "Без обид" на латвийском телеканале LTV Дюжев рассказал, что был разочарован поведением соотечественников, которые не пропустили его в самолет без очереди, что подразумевается правилами авиакомпаний для пассажиров бизнес-класса. Тогда Дюжев обратился к российским зрителям со словами, что они заслуживают "туфты" и дешёвых сериалов, которые для них снимают.

"Я не согласен", — сказал журналистам Бондарчук.