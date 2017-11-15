Кинопремьеры недели: "Молодой Годар" Хазанавичуса и "Лига Справедливости"

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Супергеройский боевик "Лига справедливости" Зака Снайдера, режиссерский дебют Александра Молочникова с ярким актерским составом "Мифы", биографическая комедия о жизни лидера французской новой волны "Молодой Годар" Мишеля Хазанавичуса и сатирический "Субурбикон" Джорджа Клуни выходят в российской прокат на этой неделе.
Лига справедливости
Американский режиссер Зак Снайдер, создатель культовых картин "300 спартанцев" и "Хранители", впервые взялся за историю из вселенной комиксов DC в 2013 году, буквально положив начало соперничеству между серией фильмов под лейблом DC и Marvell. Мрачная эстетика фильма "Человек из стали", посвященного становлению Супермена, получила продолжение в масштабном блокбастере "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости". Хорошо известные публике герои приобрели новое воплощение — так, красавчик Генри Кавилл из сериала "Тюдоры" примерил сине-красный костюм Супермена, оскароносный Бен Аффлек облачился в черный плащ Бэтмена, а новой Чудо-женщиной стала Галь Гадот.
В новой "Лиге справедливости" к ним присоединятся Аквамен в исполнении Джейсона Момоа, Киборг, которого сыграет Рэй Фишер, и самый быстрый супергерой Флэш, чья роль досталась Эзре Миллеру. Сюжет разворачивается после гибели Супермена — Бэтмен, вдохновленный его самопожертвованием, набирает команду героев, чтобы дать отпор могущественному врагу, который скрывается под псевдонимом Степной Волк. Рейтинг ожидания на сайте Rotten tomatoes составил рекордные 98%, картина будет выпущена в мировой прокат в 3D, 2D и IMAX форматах.
Кадр из фильма "Лига справедливости"
Мифы
Премьера дебютной режиссерской работы актера Александра Молочникова прошла в рамках конкурсной программы российского кинофестиваля "Кинотавр", а уже в этот четверг все желающие смогут увидеть ее на широких экранах. Музыкальная комедия в ироничной форме рассказывает о жизни российского бомонда — телеведущего Ивана Урганта, актеров Сергея Безрукова, Игоря и Вадима Верников, режиссера Федора Бондарчука и других. По словам самого режиссера, собрать настолько звездный состав в одной картине ему удалось благодаря наставлениям продюсеров Ильи Стюарта и Федора Бондарчука.
Сюжет комедия "Мифы" вдохновлен легендами и мифами Древней Греции, а также — биографиями самых востребованных персонажей московского светского Олимпа. Главный герой — Грек — решает повторить путешествие Одиссея, но случайно заплывает не туда. Он обнаруживает себя в современной Москве, где знакомится с известными светскими личностями. Знаменитости самозабвенно совершают глупости, а за Греком моментально закрепляется слава человека, решающего все проблемы.
Молодой Годар
Премьера картины "Молодой Годар" оскароносного режиссера Мишеля Хазанавичуса состоялась на юбилейном Каннском фестивале, а в России фильм впервые показали на ММКФ минувшим летом. Комедийная мелодрама рассказывает о живой легенде французского и мирового кино, человеке, который произвел революцию киноязыка, Жан-Люке Годаре. Хазанавичус в своей обычной манере изображает режиссера с юмором и иронией, сосредотачиваясь на непростом периоде жизни Годара, когда он женится на молодой актрисе, отказывается от всего, во что верил, и увлекается молодежным революционным движением. Самого Годара исполнил французский актер Луи Гаррель, которому ради роли каждый день приходилось начинать с бритья головы.
Неоспоримая заслуга лидера французской новой волны состоит в том, что он открыл для мировой культуры не только возможность альтернативных способов создания фильма, но и новое пространство языка и мышления. Революционные техники монтажа, саундтрека, повествования, игры с уже существующими символами и жанрами, обращение к зрителю напрямую, получившее название слома "четвертой стены", позволили кино вступить в диалог с философией, искусством и человеческой жизнью на качественно новом уровне и обеспечили Годару вечную славу новатора и первооткрывателя. Впрочем, "Молодому Годару" пока не удалось хотя бы отчасти приблизиться к славе своего героя: на сайте Rotten Tomatoes зарубежные критики оценили картину лишь на 5,5 баллов из 10.
Кадр из фильма "Молодой Годар"
Субурбикон
Известный голливудский актер Джордж Клуни представил свою седьмую режиссерскую работу под названием "Субурбикон" на Венецианском кинофестивале в нынешнем году. Сценарий черной комедии написали мастера этого жанра братья Коэны, которые давно составили с Клуни успешный творческий тандем — так, год назад оскароносный исполнитель сыграл главную роль в их картине "Да здравствует Цезарь!". Действие "Субурбикона" разворачивается в маленьком американском городке Субурбикон 1950-х годов, покой жителей которого нарушил переезд темнокожей семьи Мейерсов. Мирное существование их соседей, роли которых исполняют Джулианна Мур и Мэтт Деймон, также оказывается под угрозой, когда неизвестные вваливаются к ним в дом среди ночи и травят всех жильцов хлороформом. По словам самого режиссера, в основу сюжета легла история реальной семьи, жившей в городе Ливиттаун, штат Пенсильвания.
"Я вырос на Юге в 60-70-е годы, когда шла борьба за гражданские права. Сегрегация исчезла. Мы думали, что эти вопросы ушли в прошлое – но нет. Они возникают каждые несколько лет. И мы понимаем, что нам еще многое надо сделать, чтобы избавиться от греха рабства и расизма", — рассказал Клуни на пресс-конференции в Венеции. Вместе с тем, зарубежные критики не смогли оценить ни юмора, ни посыла этой картины — ее рейтинг на сайте Rotten Tomatoes составляет лишь 4,8 баллов из 10.
Кадр из фильма "Субурбикон"