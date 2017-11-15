Кинопремьеры недели: "Молодой Годар" Хазанавичуса и "Лига Справедливости"

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Супергеройский боевик "Лига справедливости" Зака Снайдера, режиссерский дебют Александра Молочникова с ярким актерским составом "Мифы", биографическая комедия о жизни лидера французской новой волны "Молодой Годар" Мишеля Хазанавичуса и сатирический "Субурбикон" Джорджа Клуни выходят в российской прокат на этой неделе.

Лига справедливости

Американский режиссер Зак Снайдер, создатель культовых картин "300 спартанцев" и "Хранители", впервые взялся за историю из вселенной комиксов DC в 2013 году, буквально положив начало соперничеству между серией фильмов под лейблом DC и Marvell. Мрачная эстетика фильма "Человек из стали", посвященного становлению Супермена, получила продолжение в масштабном блокбастере "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости". Хорошо известные публике герои приобрели новое воплощение — так, красавчик Генри Кавилл из сериала "Тюдоры" примерил сине-красный костюм Супермена, оскароносный Бен Аффлек облачился в черный плащ Бэтмена, а новой Чудо-женщиной стала Галь Гадот.

В новой "Лиге справедливости" к ним присоединятся Аквамен в исполнении Джейсона Момоа, Киборг, которого сыграет Рэй Фишер, и самый быстрый супергерой Флэш, чья роль досталась Эзре Миллеру. Сюжет разворачивается после гибели Супермена — Бэтмен, вдохновленный его самопожертвованием, набирает команду героев, чтобы дать отпор могущественному врагу, который скрывается под псевдонимом Степной Волк. Рейтинг ожидания на сайте Rotten tomatoes составил рекордные 98%, картина будет выпущена в мировой прокат в 3D, 2D и IMAX форматах.

© Atlas Entertainment (2017) Кадр из фильма "Лига справедливости" © Atlas Entertainment (2017) Кадр из фильма "Лига справедливости"

Мифы

Премьера дебютной режиссерской работы актера Александра Молочникова прошла в рамках конкурсной программы российского кинофестиваля "Кинотавр", а уже в этот четверг все желающие смогут увидеть ее на широких экранах. Музыкальная комедия в ироничной форме рассказывает о жизни российского бомонда — телеведущего Ивана Урганта, актеров Сергея Безрукова, Игоря и Вадима Верников, режиссера Федора Бондарчука и других. По словам самого режиссера, собрать настолько звездный состав в одной картине ему удалось благодаря наставлениям продюсеров Ильи Стюарта и Федора Бондарчука.

Сюжет комедия "Мифы" вдохновлен легендами и мифами Древней Греции, а также — биографиями самых востребованных персонажей московского светского Олимпа. Главный герой — Грек — решает повторить путешествие Одиссея, но случайно заплывает не туда. Он обнаруживает себя в современной Москве, где знакомится с известными светскими личностями. Знаменитости самозабвенно совершают глупости, а за Греком моментально закрепляется слава человека, решающего все проблемы.

© Art Pictures Studio (2017) Кадр из фильма "Мифы" © Art Pictures Studio (2017) Кадр из фильма "Мифы"

Молодой Годар

Премьера картины "Молодой Годар" оскароносного режиссера Мишеля Хазанавичуса состоялась на юбилейном Каннском фестивале, а в России фильм впервые показали на ММКФ минувшим летом. Комедийная мелодрама рассказывает о живой легенде французского и мирового кино, человеке, который произвел революцию киноязыка, Жан-Люке Годаре. Хазанавичус в своей обычной манере изображает режиссера с юмором и иронией, сосредотачиваясь на непростом периоде жизни Годара, когда он женится на молодой актрисе, отказывается от всего, во что верил, и увлекается молодежным революционным движением. Самого Годара исполнил французский актер Луи Гаррель, которому ради роли каждый день приходилось начинать с бритья головы.

Неоспоримая заслуга лидера французской новой волны состоит в том, что он открыл для мировой культуры не только возможность альтернативных способов создания фильма, но и новое пространство языка и мышления. Революционные техники монтажа, саундтрека, повествования, игры с уже существующими символами и жанрами, обращение к зрителю напрямую, получившее название слома "четвертой стены", позволили кино вступить в диалог с философией, искусством и человеческой жизнью на качественно новом уровне и обеспечили Годару вечную славу новатора и первооткрывателя. Впрочем, "Молодому Годару" пока не удалось хотя бы отчасти приблизиться к славе своего героя: на сайте Rotten Tomatoes зарубежные критики оценили картину лишь на 5,5 баллов из 10.

© Canal+ [fr] (2017) Кадр из фильма "Молодой Годар" © Canal+ [fr] (2017) Кадр из фильма "Молодой Годар"

Субурбикон

Известный голливудский актер Джордж Клуни представил свою седьмую режиссерскую работу под названием "Субурбикон" на Венецианском кинофестивале в нынешнем году. Сценарий черной комедии написали мастера этого жанра братья Коэны, которые давно составили с Клуни успешный творческий тандем — так, год назад оскароносный исполнитель сыграл главную роль в их картине "Да здравствует Цезарь!". Действие "Субурбикона" разворачивается в маленьком американском городке Субурбикон 1950-х годов, покой жителей которого нарушил переезд темнокожей семьи Мейерсов. Мирное существование их соседей, роли которых исполняют Джулианна Мур и Мэтт Деймон, также оказывается под угрозой, когда неизвестные вваливаются к ним в дом среди ночи и травят всех жильцов хлороформом. По словам самого режиссера, в основу сюжета легла история реальной семьи, жившей в городе Ливиттаун, штат Пенсильвания.

"Я вырос на Юге в 60-70-е годы, когда шла борьба за гражданские права. Сегрегация исчезла. Мы думали, что эти вопросы ушли в прошлое – но нет. Они возникают каждые несколько лет. И мы понимаем, что нам еще многое надо сделать, чтобы избавиться от греха рабства и расизма", — рассказал Клуни на пресс-конференции в Венеции. Вместе с тем, зарубежные критики не смогли оценить ни юмора, ни посыла этой картины — ее рейтинг на сайте Rotten Tomatoes составляет лишь 4,8 баллов из 10.