Исторический музей и Эрмитаж подписали соглашение о сотрудничестве

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноя — РИА Новости. Государственный исторический музей и Эрмитаж в среду в рамках VI Санкт-Петербургского международного культурного форума подписали соглашение о сотрудничестве, передает корреспондент РИА Новости.

"Для многих это звучит странно. Действительно, Исторический музей и Эрмитаж, наверное, взаимодействуют и совместно работают со времен еще до той самой революции, столетие которой мы сейчас отмечаем. Нас всегда связывали очень большие научные связи и общественные связи. Но, видно, так сказать, уже мы набрали такой объем, который требует подписания соглашения", — сказал журналистам директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин.

По его словам, соглашение является "рамочным документом", который позволит еще более "расширить и упорядочить" совместную работу двух музеев.

"Сейчас, я думаю, в рамках подготовки к празднованию 150-летия Исторического музея, которое состоится в 2022 году, будет проведена особая выставка, которая является определенным даром Эрмитажа нам, — потому что там будет представлена одна из лучших коллекций Эрмитажа. Сейчас мы ведем обсуждение по этому поводу", — добавил директор Исторического музея.

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