Дюжев объяснил свои слова о россиянах, не заслуживающих нормального кино

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Популярный актер Дмитрий Дюжев объяснил, что имел в виду, когда говорил, что россияне не заслуживают качественного кинематографа.

Ранее актер в интервью LTV рассказал об инциденте в аэропорту, когда люди в очереди не пропустили его к стойкам бизнес-класса, хотя у него был соответствующий билет. По словам возмущенного Дюжева, люди, демонстрирующие подобное отношение, должны довольствоваться "лабудой, туфтой, дешевыми и бездарными сериалами".

"Безусловно, это шла речь про этих людей, которые стояли в этой очереди", — рассказал актер в интервью радиостанции "Говорит Москва".

Он добавил, что говорить обо всех российских зрителях невозможно, так как воспитание, образование и интеллектуальный уровень у всех отличается.

Дюжев также прокомментировал свои слова о том, что ради развлечения аудитории он рискует жизнью.

"Действительно, это так. Я в своей профессии выполняю каскадерские трюки, оказываюсь в реальных обстоятельствах своего героя. И не раз мог оказаться на смертном одре", — отметил актер.