Актера Виталия Шаповалова похоронят на Троекуровском кладбище 17 ноября

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Прощание с актером Виталием Шаповаловым состоится на основной сцене Московского Театра на Таганке 17 ноября, после чего он будет похоронен на Троекуровском кладбище, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.

Советский и российский актер театра и кино Виталий Шаповалов ушел из жизни на 79 году жизни после перенесенной операции, сообщается в среду на официальной странице Московского Театра на Таганке в соцсети "ВКонтакте".

"Прощание с Виталием Шаповаловым состоится на основной сцене Театра на Таганке 17 ноября, он будет похоронен на Троекуровском кладбище", — сказала собеседница агентства.

Шаповалов окончил театральное училище имени Щукина в 1968 году, после чего был принят в труппу театра. В 1969 году он впервые снялся в фильме "Дорога домой". Он играл в постановках "А зори здесь тихие", "Пугачёв", "Мастер и Маргарита", "Борис Годунов", "Преступление и наказание", "Тартюф" и многих других.