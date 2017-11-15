Звездная болезнь: как российские знаменитости ссорятся с поклонниками

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Актер Дмитрий Дюжев пожаловался в интервью на свои непростые отношения со зрителем. Звезда сериала "Бригада" заявил, что отечественная аудитория не заслуживает качественного кино, а образ "образованного, порядочного и духовного" россиянина не соответствует действительности.

Поводом для такого жесткого высказывания в адрес поклонников стал инцидент в аэропорту, когда пассажиры экономкласса не пропустили Дюжева к стойке регистрации без очереди, проигнорировав его привилегии и статус. На этом основании оскорбленный актер сделал вывод, что диалога между зрителем и артистом быть не может. РИА Новости вспомнило другие случаи, когда знаменитости нелестно отзывались о поклонниках.

Рэпер Face Нас 500 000 vk.cc/77OY38 Публикация от FACE (@faceguccigang) Сен 18 2017 в 1:48 PDT

Молодой рэпер Face отличился на концерте в Череповце в июле этого года. Двадцатилетний исполнитель был настолько возмущен неприличным жестом, который показал ему один из зрителей, что спрыгнул со сцены и ударил обидчика микрофоном по голове. Однако, увидев, что у пострадавшего идет кровь, рэпер сам вызвал ему медика, а потом вывел на сцену и извинился.

Тимати

Другой популярный рэпер — Тимати — вызвал недовольство поклонников своим комментарием в Инстаграме. В апреле этого года музыкант, известный колкими выпадами против коллег, но обычно стойко переносящий негативные отзывы сетевых "хейтеров", неожиданно вступил в перепалку с подписчицей, обвинившей его в лицемерии.

"Я тоже обычно не отвечаю на комментарии пустоголовых куриц, но пожалуй сделаю исключение. Какого … такая тупоголовая курица как ты, может залетать ко мне на страницу и учить меня как жить, одеваться и что говорить? Ты социально значимая единица с ярко выраженной гражданской позицией?" — возмутился рэпер. Часть подписчиков поддержала своего кумира, но были и те, кто отметил, что грубость по отношению к девушке не делает исполнителю чести.

Земфира

В 2013 году скандал произошел на концерте Земфиры в Ростове. Певицу возмутили настойчивые требования фанатов исполнить старые хиты, на самые громкие "заявки" поклонников звезда ответила: "Я сейчас тебе так дам, не унесешь". Когда и это не помогло, певица ушла со сцены, но как только разочарованные зрители начали расходиться, внезапно вернулась, чтобы исполнить песню "Ариведерчи", в которую вставила фразу "Я никогда не вернусь в Ростов". Примечательно, что фанат, которому было адресовано первое скандальное замечание, отсудил у Земфиры 306 тысяч рублей за оскорбление.

Ирина Аллегрова

Еще одна известная певица — Ирина Аллегрова — тоже нередко срывается на поклонников. В 2012 году в ходе прощального турне "императрица" начала концерт в Витебске словами: "Я буду делать то, что хочу, имею право!" Затем народная артистка накинулась на фотографов, которые пытались снимать ее из зала. "Идите вон!" — распалилась Аллегрова. Она также запретила организаторам концерта включить экран, чтобы выступление было лучше видно зрителям с задних рядов. Покидая помещение, звезда потребовала, чтобы охрана оградила ее от контакта с поклонниками.

Филипп Киркоров

Пожалуй, главным скандалистом среди российских знаменитостей остается Филипп Киркоров. Особенно ярко его "звездная болезнь" проявляется на гастролях. В 2004 году в Краснодаре Киркоров потребовал ночью освободить для него президентские апартаменты, выселив их постояльца. Через год скандал случился в Саратове: когда лимузин певца подъехал к гостинице, Киркоров заявил, что не будет жить "в этом сарае".

Певец также известен инцидентами с рукоприкладством. Первый подобный случай с его участием произошел в 2003 году. Король поп-сцены на съемке программы "Большая стирка" накинулся на мальчика, который назвал его "зайка моя". В 2004 году Киркоров вновь оказался в центре скандала, нецензурно обругав ростовскую журналистку Ирину Ароян. За публичное оскорбление певцу пришлось заплатить 60 тысяч рублей.

Это далеко не единственный случай, когда Киркоров пошел на конфликт с женщиной. В 2009 году певец набросился на съемочную группу. Журналистка задала ему неприятный вопрос, а он в ответ пригрозил задушить ее проводом от микрофона.

В 2010 году артист не ограничился угрозами и избил второго режиссера церемонии "Золотой граммофон" Марину Яблокову. Эта история получила широкий резонанс и чуть не стоила поп-исполнителю карьеры.