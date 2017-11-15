В Ингушетии до 2020 года построят четыре центра культурного развития

МАГАС, 15 ноя — РИА Новости. Адам Буражев. Власти Ингушетии намерены потратить около 400 миллионов рублей на строительство четырех центров культурного развития в разных городах республики, сообщил РИА Новости в среду представитель пресс-службы руководителя субъекта.

"Объекты культуры будут построены в Карабулаке, Назрани, Малгобеке и Сунже, на общую сумму 400 миллионов рублей. Эта тема обсуждалась на недавней встрече Юнус-Бека Евкурова с министром культуры страны.

Достигнуто соглашение по применению типовой проектно-сметной документации, как при строительстве первого подобного центра в Магасе в 2015 году", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что строительство подобных объектов будет свидетельствовать о повышении качества жизни граждан республики, создании возможностей для творческой самореализации и духовного обогащения детей и молодежи.

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