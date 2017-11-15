Стали известны обстоятельства смерти актера Виталия Шаповалова

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Стали известны обстоятельства смерти актера театра и кино Виталия Шаповалова. Об этом написали на официальной странице Московского Театра на Таганке во "Вконтакте".

Отмечается, что актер скончался на 79-м году жизни после того, как несколько дней находился в крайне тяжелом состоянии из-за перенесенной операции.

Виталий Шаповалов окончил театральное училище имени Щукина в 1968 году. После выпуска его приняли в театральную труппу. Дебют актера в кино состоялся в 1969 году, когда он сыграл в картине "Дорога домой". Шаповалов снимался также в таких постановках, как "А зори здесь тихие", "Пугачёв", "Мастер и Маргарита", "Борис Годунов", "Преступление и наказание", "Тартюф".