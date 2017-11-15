Умер актер Виталий Шаповалов

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Советский и российский актер театра и кино Виталий Шаповалов умер на 79 году жизни после перенесенной операции, сообщается на официальной странице Московского Театра на Таганке во "Вконтакте".

"Ушел из жизни советский и российский актер театра и кино, народный артист РСФСР Виталий Шаповалов. Артист скончался в возрасте 78 лет в больнице. Последние несколько дней Виталий Владимирович находился в крайне тяжелом состоянии после перенесенной операции", — говорится в сообщении.

Шаповалов окончил театральное училище имени Щукина в 1968 году, после чего был принят в труппу театра. В 1969 году он впервые снялся в фильме "Дорога домой". Он играл в постановках "А зори здесь тихие", "Пугачёв", "Мастер и Маргарита", "Борис Годунов", "Преступление и наказание", "Тартюф" и многих других.