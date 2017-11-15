Посол России в Бельгии наградил автора книги "Петр Великий в Бельгии"

БРЮССЕЛЬ, 15 ноя – РИА Новости, Александр Шишло. Посол России в Бельгии Александр Токовинин по поручению министра иностранных дел Сергея Лаврова наградил в среду нагрудным знаком МИД РФ "За вклад в международное сотрудничество" автора книги "Петр Великий в Бельгии", профессора Левенского католического университета Эммануэля Вагеманса.

"Я убежден, что тот дух открытости и стратегическое видение, которые 300 лет назад продемонстрировал Петр, сильно востребованы в сегодняшнем международном контексте, отмеченном неопределенностями, когда Европа и мир в целом оказались на перепутье", — сказал посол, обращаясь к участникам церемонии, в ходе которой состоялась презентация франкоязычного издания книги.

Награждение было приурочено к торжествам по случаю празднования 300-летию посещения Петром I бельгийских земель в 1717 году.

"Я проделал работу с большим удовольствием и удовлетворением", — сказал со своей стороны профессор Вагеманс, отметив, что Петр I был "впечатляющим сувереном и первым русским такой значимости, посетившим наши края".

Примечательно, что пребывание Петра I в бельгийских землях стало его последним вояжем за границу.

В свою очередь директор издательства "Mémogramme" Люк Вертон выразил надежду, что "книга "Петр Великий в Бельгии" станет культурным мостом для наших народов".

Александр Токовинин также наградил нагрудными знаками МИД РФ "За взаимодействие" почетного губернатора провинции Льеж Мишеля Форе и председателя ассоциации "Фонд Петра Великого" Валерия Двойникова за их личный вклад в установку бронзовой статуи первого российского императора на площади святого Петра в бельгийском Льеже. Церемония открытия памятника состоялась в июне этого года. Поддержку проекту оказали посольство России в Бельгии, представительства Россотрудничества, "Газпрома", "Лукойла" и других организаций.

В ходе пребывания в бельгийских землях Петр I посетил Брюссель, Антверпен, Остенде, Льеж, Намюр, Динан и Спа. Первый памятник российскому монарху в Бельгии был установлен в 1998 году в Антверпене в рамках фестиваля "Дни Петра Великого". В Брюсселе, в парке рядом с королевским дворцом, Петру I установлен небольшой бюст, подаренный в 1856 году князем Демидовым.