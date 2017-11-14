В Минкульте удивились словам Райкина о "мести" Мединского

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Показатели эффективности "Сатирикона" последние годы вызывают озабоченность у министерства культуры, а заявления его художественного руководителя Константина Райкина о "мести" ведомства вызывают удивление, сообщил заместитель министра культуры Александр Журавский, чьи слова приводит пресс-служба.

Ранее Константин Райкин в видеообращении, опубликованном каналом "Дождь", заявил, что череда проверок в театре является "местью" главы Минкультуры Владимира Мединского из-за его высказываний на съезде Союза театральных деятелей.

"В очередной раз вынуждены выразить свое удивление комментариями уважаемого Константина Аркадьевича Райкина. На сей раз относительно "многочисленных проверок" и якобы недоброжелательного отношения к вверенному ему театру со стороны министерства культуры РФ", — сказал Журавский.

Он пояснил, что Минкультуры России осуществляло всего две проверки "Сатирикона", причина которых – стремление разобраться в сложной экономической и финансовой ситуации, сложившейся "в одном из ведущих федеральных театров страны", а также в том, насколько справедливы резонансные публикации в СМИ о наличии конфликта интересов в деятельности его руководства.

"Необходимо учитывать и тот факт, что в последние годы ряд показателей эффективности работы "Сатирикона" действительно вызывают озабоченность (заполняемость зала, количество показов)", — подчеркнул он.

В конце прошлого года Райкин выступил с речью об "агрессивных наездах на художественные высказывания" и "цензуре толпы", вызвав жаркую полемику в среде коллег. Мединский отверг обвинения Райкина и высказал мнение, что за мнимыми спорами о цензуре кроются совершенно другие подводные камни. Поддержал министра и президент РФ Владимир Путин, который заявил, что цензуры в стране нет.