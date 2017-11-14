В Липецкой области откроют мемориальную доску Андрею Белому

ЛИПЕЦК, 14 ноя — РИА Новости. Торжественная церемония открытия мемориальной доски Андрею Белому на доме № 36 по улице Свердлова в городе Лебедяни Липецкой области, где в 1932 году жил известный русский поэт и прозаик, состоится 17 ноября, сообщает пресс-служба администрации региона.

В этот же день в местном краеведческом музее пройдет встреча с участием представителей власти и общественности, посвященная этому событию.

"Открытие мемориальной доски запланировано в рамках проекта "Андрей Белый в Лебедяни", который призван помочь сохранению и восстановлению дома, имеющего историческое и культурное значение, а также увековечить память пребывания в городе известного поэта и писателя и привлечь внимание общественности к истории края", — говорится в сообщении пресс-службы.

Проект "Андрей Белый в Лебедяни" реализует муниципальный фонд культуры, который получил поддержку фонда президентских грантов в номинации "Сохранение исторической памяти". На средства гранта организаторы проекта проведут цикл встреч-лекций с молодежью, конференцию с участием представителей вузов и музеев. Кроме того, состоится открытие тематической выставки "Андрей Белый в Лебедяни". Проект проводится совместно с Лебедянским краеведческим музеем имени П.Н. Черменского, филиалом государственного музея А.С. Пушкина "Мемориальная квартира Андрея Белого" в Москве и государственной дирекцией по охране культурного наследия Липецкой области.

"Литература, народное творчество, архитектура, обычаи — важная часть прошлого и настоящего любого народа. Занимаясь сохранением культурного наследия, мы учимся глубже понимать историю Липецкой области, биографии живших на ее территории выдающихся людей", — прокомментировал РИА Новости глава региона Олег Королев.

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