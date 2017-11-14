В Липецкой области откроют мемориальную доску Андрею Белому

ЛИПЕЦК, 14 ноя — РИА Новости. Торжественная церемония открытия мемориальной доски Андрею Белому на доме № 36 по улице Свердлова в городе Лебедяни Липецкой области, где в 1932 году жил известный русский поэт и прозаик, состоится 17 ноября, сообщает пресс-служба администрации региона.
В этот же день в местном краеведческом музее пройдет встреча с участием представителей власти и общественности, посвященная этому событию.
"Открытие мемориальной доски запланировано в рамках проекта "Андрей Белый в Лебедяни", который призван помочь сохранению и восстановлению дома, имеющего историческое и культурное значение, а также увековечить память пребывания в городе известного поэта и писателя и привлечь внимание общественности к истории края", — говорится в сообщении пресс-службы.
"Литература, народное творчество, архитектура, обычаи — важная часть прошлого и настоящего любого народа. Занимаясь сохранением культурного наследия, мы учимся глубже понимать историю Липецкой области, биографии живших на ее территории выдающихся людей", — прокомментировал РИА Новости глава региона Олег Королев.