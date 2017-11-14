В Петербурге пройдет новая персональная выставка художника Михаила Шемякина

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Новая персональная выставка художника Михаила Шемякина пройдет в Санкт-Петербурге, официальное открытие состоится в среду, 15 ноября, в Центре Михаила Шемякина, сообщили организаторы.

Выставка "Шемякин. Открытие", которая представляет три периода жизни и творчества художника — Ленинград, Париж, Нью-Йорк, отражает личность самого Шемякина, рассказывает о его окружении и друзьях, а также дает представление о ключевых творческих открытиях и исследованиях художника. Выставка задумана как квинтэссенция будущих проектов юбилейного года (в 2018 году Шемякину исполнится 75 лет).

На выставке представлены фотографии ленинградского и парижского периода, около 25 картин и личные вещи художника. Специально для выставки Шемякин создал натюрморты из предметов личной коллекции. Частные коллекционеры предоставили работы художника ленинградского периода, которые Шемякину не разрешили вывести из страны.

Выставка "Шемякин. Открытие" будет работать до 20 декабря.

Центр Михаила Шемякина

Центр Михаила Шемякина, который открылся 21 октября этого года, развивает выставочные и образовательные проекты Фонда художника, существующего 16 лет. Его усилиями реализованы сотни выставочных и образовательных программ, включающих тематические экспозиции, концерты, мастер-классы.

Центр Шемякина включен в международную организацию — Институт философии и психологии, где проводятся научные разработки по авторской методике Шемякина, начатые еще в Хадсоне (США) и продолженные в Шатору (Франция).