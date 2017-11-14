Художник Шемякин рассказал о работе над новым балетом со Стасом Наминым

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Известный художник Михаил Шемякин работает над новым балетом со Стасом Наминым, об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

"Сейчас я работаю с замечательным композитором Стасом Наминым над интересным новым балетом, который будет называться "Дети — жертвы пороков взрослых", и создаю первые эскизы костюмов", — рассказал Шемякин.

"Где он будет ставиться, пока еще не решили", — отметил он.

Шемякин добавил, что планов совместных постановок в Большом и Мариинскоми театрах пока нет.

По словам художника, он работает сейчас над мюзиклом для Бродвея. "Я работаю над мюзиклом для Бродвея с Колманом де Кэй, американским либреттистом, братом моей супруги, и композитором Гари Стокдейлом. Это история Машеньки, крысенка Фредди и Щелкунчика, любовный треугольник. Я думаю, он будет интересен и детям, и взрослым. Там будут и крысиная революция, и безумные приключения главных героев — любопытная и благодатная тема для мюзикла", — сообщил Шемякин.

По его словам, кое-какие вещи, которые находятся в процессе подготовки, еще не показывают. "Пока мюзикл не реализован, я бы не хотел, чтобы кто-нибудь эту идею "слямзил", исходя из моих эскизов", — подчеркнул Шемякин.

Читайте полный текст интервью с Михаилом Шемякиным >>