Швейцарец Финци Паска впервые привезет свой спектакль "La Verita" в Россию

МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Спектакль одного из ведущих мировых режиссеров, швейцарца Даниэле Финци Паска "La Verita" будет показан впервые в России: представления пройдут в Санкт-Петербурге на сцене Большого драматического театра им. Товстоногова с 13 по 21 января, сообщили в пресс-службе БДТ.

Финци Паска – режиссер, хореограф, писатель и клоун. В России он известен, прежде всего, как постановщик церемонии закрытия ХХII Зимних Олимпийских игр в Сочи и открытия Паралимпийских игр. Для Мариинского театра он поставил спектакли — "Аида" и "Верди.Реквием", которые создавал вместе со своим постоянным соавтором, художником Жаном Рабассом — обладателем двух кинопремий "Сезар".

В 2010 году режиссер увидел занавес к балету "Безумный Тристан", расписанный в 1940-х годах Сальвадором Дали для Метрополитен-опера. Под впечатлением от этой работы он создал нежный завораживающий спектакль "La Verita", где драматическое искусство, цирк, балет и опера соединились в красивую историю о любви. Российские зрители увидят "La Verita" в исполнении швейцарской труппы Compagnia Finzi Pasca.

"Акробатика и физический театр позволяют нам выходить на территорию, где не существует ни ночи, ни дня, где падающий свет не проявляет реальные объекты, а формирует их, создавая заново. Язык акробатики уводит нас в бессознательное, позволяет увидеть внутренние ландшафты, которые, порою, убедительнее реальных", — рассказал Финци Паска.

После премьеры в Монреале в 2013 году Compagnia Finzi Pasca показала спектакль "La Verita" более 370 раз в 56 городах мира. Три года оригинальный занавес "Безумный Тристан", расписанный Дали, был частью спектакля. Сегодня в представлении используется сертифицированная копия занавеса.