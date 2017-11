ВАРШАВА, 12 ноя — РИА Новости. Фильм "Аритмия" режиссера Бориса Хлебникова завоевал гран-при фестиваля российских фильмов "Спутник над Польшей" в Варшаве, передает корреспондент РИА Новости.

Фильм, рассказывающий историю врача, отмечен "за пронзительный портрет героев, которые берут на себя ответственность за себя и других в условиях безжалостной системы". Зрители разделили мнение жюри и присудили приз зрительских симпатий "Аритмии".

Вторая премия присуждена фильму "Заложники" режиссера Резо Гигинеишвили "за образ молодых людей, которые становятся заложниками собственных мечтаний, за что они платят самую высокую цену".

В конкурсе документальных фильмов гран-при получил фильм "Родные" Виталия Манского за "тонкий и глубокий портрет семьи, раздираемой войной на Украине".

Одиннадцатый фестиваль российских фильмов "Спутник над Польшей" проходит в варшавских кинотеатрах "Луна", "Электроник", "Иллюзион". В конкурсную секцию, в частности, вошли два фильма, которые были показаны на фестивале в Каннах – "Теснота" Кантемира Балагова и "Нелюбовь" Андрея Звягинцева.

В секции The best of Sputnik были собраны лучшие фильмы предыдущих выпусков фестиваля. Зрители снова смогли посмотреть такие фильмы, как "Страна ОЗ" Василия Сигарева, "Ученик" Кирилла Серебренникова и "Зоология" Ивана Твердовского.