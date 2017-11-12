МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Музыкант Андрей Макаревич в ответ на сообщения СМИ об увольнении клавишника из-за позиции по Крыму заявил, что внутренние дела группы "Машина времени" касаются только участников коллектива.
"В нашей стране огромное количество групп — но при этом есть только одна, перемены в составе которой кого-то интересуют. Дело даже не в политике — ведь это было и пять лет назад, когда уходил Евгений Маргулис, и в 1999, когда уволили Петра Подгородецкого, и в начале 2000, когда объявили о приглашении на его место Андрея Державина", — сказал РИА Новости пресс-секретарь группы Антон Чернин, цитируя слова Макаревича.
Лидер группы подчеркнул, что внутренние дела "Машины времени" касаются только "Машины времени".
"Когда (и если) какие-то изменения в составе произойдут, мы сообщим об этом немедленно", — привел Чернин слова Макаревича, который отметил, что, возможно, к 16 ноября "появится какая-то новая информация".