В Большом театре пройдет гала-концерт "Молодые оперные голоса мира"

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Лауреаты Международного музыкального конкурса Королевы Сони (Норвегия) 12 ноября выступят на Новой сцене Большого театра – это второй гала-концерт, который по завершении вокального соревнования традиционно проводят его победители, сообщили в пресс-службе театра.

Первый концерт уже прошел в Копенгагене 3 ноября, уточнили в пресс-службе.

"На гала-концерте в Большом театре "Молодые оперные голоса мира" мы, с одной стороны, представляем победителей одного из престижных европейских конкурсов, который проходит под патронатом Королевы Сони. А с другой – покажем наиболее интересных и перспективных представителей крупных оперных школ Европы и Америки", — рассказал РИА Новости руководитель Молодежной оперной программы (МОП) ГАБТа Дмитрий Вдовин.

В этом году в финал вышли два участника МОП — Александр Рославец и Руслана Коваль, которая стала единственной представительницей прекрасно пола, попавшей в финал. На гала-концерте выступят бывшие участницы МОП Кристина Мхитарян и Ульяна Алексюк, ставшие победительницами норвежского вокального конкурса ранее. Ныне обе являются приглашенными солистками Большого театра.

"Наша Молодежная оперная программа уникальна, поскольку ее участники имеют реальную возможность выступать на сцене Большого театра, иногда даже в главных партиях и в премьерах. Из 75 артистов, которые были в МОП за восемь лет ее существования, у 90% из них прекрасная творческая судьба. Они поют в лучших театрах мира, начиная с Большого", — отметил Вдовин.

На гала-концерте публика услышит лауреатов разных международных музыкальных конкурсов и представителей крупных оперных школ: Зальцбургской программы усовершенствования молодых певцов, Молодежной программы Метрополитен-опера, Академии молодых певцов Ла Скала.

В их числе: тенор из Южной Кореи — победитель нынешнего конкурса Королевы Сони Пак Сын Чу, итальянский тенор Джованни Себастьяно Сала, лучший норвежский бас-баритон Кристиан Валле. Украшением концерта станет француженка Эльза Драйсиг (сопрано), а также выступит меццо-сопрано Рихаб Шайеб и сопрано Алина Адамски из Польши.

За дирижерский пульт в этот вечер встанет маэстро Роберт Туи — художественный руководитель Оперного театра Лиможа.