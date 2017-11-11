Премьер Сербии по-русски поблагодарила ансамбль Александрова за выступление

БЕЗДАН (Сербия), 11 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Сербии Ана Брнабич на русском языке поблагодарила российский ансамбль имени Александрова за выступление на памятном мероприятии, посвященном 73-летию Батинской операции, передает корреспондент РИА Новости.

Мероприятие проходит в мемориальном комплексе в сербском населенном пункте Бездан в 200 километрах к северо-западу от Белграда.

Батинская битва началась 11 ноября и продолжалась до 29 ноября 1944 года. Она стала вторым по масштабам после Белградской операции сражением Второй мировой войны, в котором взаимодействовали отряды Народно-освободительной армии Югославии и части Красной армии. По различным данным, в ней со стороны освободителей участвовали до 90 тысяч человек, со стороны немецких, венгерских и хорватских фашистов — свыше 60 тысяч.

"Спасибо, спасибо большое", — сказала Брнабич по-русски, обращаясь к хору, исполнившему сербскую песню "Тамо далеко".

© Sputnik / Александр Милачич Художественный руководитель ансамбля имени Александрова Геннадий Саченюк (слева) и руководитель художественного ансамбля министерства обороны Сербии Светозар Василевски на открытии парка в Белграде © Sputnik / Александр Милачич Художественный руководитель ансамбля имени Александрова Геннадий Саченюк (слева) и руководитель художественного ансамбля министерства обороны Сербии Светозар Василевски на открытии парка в Белграде

Затем премьер перешла на родной язык, указав на историческую ценность Батинской операции, напомнив о героизме советских солдат и югославских партизан, а также подтвердив нацеленность нынешнего сербского правительства на сохранение стабильности и укрепление всестороннего сотрудничества в регионе и мире.

"И в Первую, и во Вторую мировую войну Сербия плечом к плечу сражалась со всеми свободолюбивыми странами. Наша политика до сегодняшнего дня не изменилась. Поддерживаем дружбу и сотрудничество и с Востоком, и с Западом — с Российской Федерацией, странами Евросоюза, США, Китаем, Индией, ОАЭ, странами Южной Америки и Азии", — заявила Брнабич.

По ее словам, особенно важно экономическое сотрудничество и укрепление доверия между странами Балканского региона. Одновременно Брнабич подтвердила, что "полноправное членство в Евросоюзе является главной внешнеполитической целью" Сербии.