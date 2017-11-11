Компании FX Networks и FX Productions прекратили сотрудничать с Луи Си Кеем

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Компании FX Networks и FX Productions сообщили об официальном прекращении сотрудничества с американским стендап-комиком Луи Си Кеем, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на поступившее в его распоряжении заявление компаний.

Ранее в пятницу Луи Си Кей, обвиненный пятью женщинами в приставаниях, признал свою вину.

"Сегодня FX Networks и FX Productions разрывают связи с Луи Си Кеем. Луи подтвердил достоверность сообщений пяти женщин, ставших жертвами его неправильного поведения, о котором мы ранее не знали", — говорится в заявлении.

Отмечается, что во время сотрудничества с компаниями Луи вел себя как профессионал, однако "сейчас для него не время делать телевизионные шоу, сейчас пришло время ему честно обратиться к женщинам, которые рассказали о своем болезненном опыте, то, что он уже начал сегодня, сделав заявление".

В пятницу телесеть HBO удалила из своих сервисов все проекты с участием американского актера и стендап-комика Луи Си Кея после того, как в его адрес прозвучали обвинения в домогательствах.

Как сообщила ранее газета New York Times, комика обвинили в приставаниях пять женщин. Они рассказали, что в разные годы Си Кей требовал от них разрешения заниматься непристойными манипуляциями в их присутствии, и заявили, что боялись высказываться публично против него, опасаясь за свою карьеру. Некоторым женщинам он помог добиться успеха.

Луи Си Кей известен как стендап-комик и автор полуавтобиографического сериала "Луи". Считается одним из наиболее влиятельных стендап-комиков в США. Слухи о непристойном поведении Си Кея ходили на протяжении нескольких лет, но получили развитие на фоне ряда последних скандалов с домогательствами, которые, в частности, разрушили карьеру продюсера Харви Вайнштейна и актера Кевина Спейси.