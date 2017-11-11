"Символ народного юмора": в сети вспоминают Михаила Задорнова

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. После длительной борьбы с онкологическим заболеванием в минувшую пятницу на 70-м году жизни скончался российский сатирик и писатель Михаил Задорнов. Артист запомнился зрителям знаменитыми монологами об американцах, но в юности мечтал стать физиком-ядерщиком или конструктором космических кораблей, успел обратиться к россиянам с новогодним поздравлением вместо Бориса Ельцина и подружиться с президентом.
Пользователи социальных сетей соболезнуют и вспоминают ироничные высказывания юмориста.
"Это человек, который умел шутить без пошлостей и нижепоясных тем", — написал пользователь Twitter Евгений Кареев.
Очень жаль Михаила Задорнова. Это человек, который умел шутить без пошлостей и нижепоясных тем. Несомненный русофил, ценящий индивидуальность нашего народа, его культуру и язык. Землю пухом.:(#Задорнов— Евгений Кареев (@ekareev) 10 ноября 2017 г.
"Спасибо за эмоции! За смех. За радость. За часть чувства юмора. Этого не забыть", — отметил Dmitry Petrunin.
С самого детства его смотрел. Как показывали — сразу к телевизору. Да чуть ли не наизусть его монологи, концерты. Спасибо за эмоции. За смех. За радость. За часть чувства юмора. Это не забыть. #Задорнов— Dmitry Petrunin (@Kyschik) 10 ноября 2017 г.
"Михаил Николаевич теперь выше облаков… Я часто думал, что к нему совершенно справедливо можно было применить старый советский лозунг: "Ум, честь и совесть нашей эпохи". Человек, который остался верен себе и своему народу, невзирая ни на что. Таких больше не будет", — написал Eugene Zhukov.
Михаил Николаевич теперь выше облаков… Я часто думал, что к нему совершенно справедливо можно было применить старый советский лозунг: Ум, Честь и Совесть нашей эпохи. Человек, который остался верен себе и своему народу не взирая ни на что. Таких больше не будет. Увы #Задорнов pic.twitter.com/RjrwGTRz4O— Eugene Zhukov (@Eugene_Zhukov) 10 ноября 2017 г.
Другие вспоминали его самые известные афоризмы и высказывания.
Михаил Задорнов символ народного юмора. pic.twitter.com/yHMKEo4WSV— Виктория (@1973Volgina) 10 ноября 2017 г.
"Без любви в сердце любое достоинство человека превращается в его недостаток. Например, гордость становится гордыней, честь — высокомерием, воспитанность — лицемерием, а смелость и отвага без любви к людям просто опасны для общества." М.Задорнов…Светлая память!🙏 pic.twitter.com/1fDjDLBhYZ— Баба_Лиза (@Bosanogka1) 10 ноября 2017 г.
Соболезнования родным и близким сатирика выразили президент России Владимир Путин, премьер-министр Дмитрий Медведев, российские политики и деятели культуры.
Михаила Задорнова, как сообщила его семья, похоронят в Латвии.