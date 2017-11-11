"Символ народного юмора": в сети вспоминают Михаила Задорнова

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. После длительной борьбы с онкологическим заболеванием в минувшую пятницу на 70-м году жизни скончался российский сатирик и писатель Михаил Задорнов. Артист запомнился зрителям знаменитыми монологами об американцах, но в юности мечтал стать физиком-ядерщиком или конструктором космических кораблей, успел обратиться к россиянам с новогодним поздравлением вместо Бориса Ельцина и подружиться с президентом.

Пользователи социальных сетей соболезнуют и вспоминают ироничные высказывания юмориста.

"Это человек, который умел шутить без пошлостей и нижепоясных тем", — написал пользователь Twitter Евгений Кареев.

Очень жаль Михаила Задорнова. Это человек, который умел шутить без пошлостей и нижепоясных тем. Несомненный русофил, ценящий индивидуальность нашего народа, его культуру и язык. Землю пухом.:(#Задорнов — Евгений Кареев (@ekareev) 10 ноября 2017 г.

​"Спасибо за эмоции! За смех. За радость. За часть чувства юмора. Этого не забыть", — отметил Dmitry Petrunin.

С самого детства его смотрел. Как показывали — сразу к телевизору. Да чуть ли не наизусть его монологи, концерты. Спасибо за эмоции. За смех. За радость. За часть чувства юмора. Это не забыть. #Задорнов — Dmitry Petrunin (@Kyschik) 10 ноября 2017 г.

​"Михаил Николаевич теперь выше облаков… Я часто думал, что к нему совершенно справедливо можно было применить старый советский лозунг: "Ум, честь и совесть нашей эпохи". Человек, который остался верен себе и своему народу, невзирая ни на что. Таких больше не будет", — написал Eugene Zhukov.

Михаил Николаевич теперь выше облаков… Я часто думал, что к нему совершенно справедливо можно было применить старый советский лозунг: Ум, Честь и Совесть нашей эпохи. Человек, который остался верен себе и своему народу не взирая ни на что. Таких больше не будет. Увы #Задорнов pic.twitter.com/RjrwGTRz4O — Eugene Zhukov (@Eugene_Zhukov) 10 ноября 2017 г.

​Другие вспоминали его самые известные афоризмы и высказывания.

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"Без любви в сердце любое достоинство человека превращается в его недостаток. Например, гордость становится гордыней, честь — высокомерием, воспитанность — лицемерием, а смелость и отвага без любви к людям просто опасны для общества." М.Задорнов…Светлая память!🙏 pic.twitter.com/1fDjDLBhYZ — Баба_Лиза (@Bosanogka1) 10 ноября 2017 г.

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Михаил Задорнов прославился монологами, высмеивающими западный образ жизни, и сравнениями жителей стран Запада с россиянами. Родился в июле 1948 года в Юрмале. В 1974-м окончил Московский авиационный институт (МАИ), специальность — "инженер-механик". В том же году начал публиковаться. Какое-то время работал в институте инженером. Также был худруком студенческого агиттеатра МАИ "Россия". Затем стал заведующим отделом сатиры и юмора в журнале "Юность". Дебютировал на телеэкране в 1982 году, но настоящая популярность к нему пришла через два года. Задорнов написал более десяти книг, среди его работ — лирические и сатирические рассказы, юморески, очерки, путевые заметки и пьесы. Лауреат премий "Золотой теленок", "Овация". Вел блог в интернете.

Соболезнования родным и близким сатирика выразили президент России Владимир Путин, премьер-министр Дмитрий Медведев, российские политики и деятели культуры.

Михаила Задорнова, как сообщила его семья, похоронят в Латвии.