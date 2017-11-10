В Вахтанговском театре назвали победителей фестиваля "Уроки режиссуры"

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. На торжественной церемонии закрытия фестиваля драматического искусства "Уроки режиссуры", которая состоялась в пятницу в Вахтанговском театре, объявлены победители конкурсной программы.

Лауреатами фестиваля "Уроки режиссуры" стали: Егор Перегудов со спектаклем "Поздняя любовь" (Москва), Егор Равинский со спектаклем "Свои — люди сочтемся" (Москва) и Денис Хуснияров за спектакль "Камень" (Санкт-Петербург). Приз "Зрительское признание" по результатам открытого голосования получил режиссер из Казани Илья Славутский за спектакль "Женитьба".

В качестве приза от партнера биеннале фестиваля искусств АРТ-ОКНО, учрежденного благотворительным фондом Алишера Усманова "Искусство, наука и спорт", финалисты конкурса получили сертификаты на участие в гастролях в российских регионах.

Фестиваль "Уроки режиссуры" стал продолжением биеннале театрального искусства — нового масштабного театрального проекта, который проходит при поддержке министерства культуры РФ. Начало биеннале положил фестиваль "Видеть музыку", организованный Ассоциацией музыкальных театров и открывшийся в Москве 26 сентября. В рамках этого форума было показано около двух десятков музыкальных постановок разных жанров.

Фестиваль "Уроки режиссуры", который открылся 12 октября, представил лучшие работы в области драматического искусства. В конкурсной программе на десяти сценах Москвы было показано 14 постановок молодых режиссеров из Новосибирска, Архангельска, Санкт-Петербурга, Казани, Екатеринбурга и Москвы.

Внеконкурсная программа была представлена спектаклями "Три сестры" в постановке Льва Додина (МДТ-Театр Европы) и "Дядя Ваня" Юрия Бутусова (Театр Ленсовета). В жюри фестиваля "Уроки режиссуры" вошли известные театральные мастера: Алексей Бородин, Сергей Женовач, Дмитрий Крымов, Римас Туминас, Валерий Фокин, Адольф Шапиро, Григорий Козлов.