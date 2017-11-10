В Нью-Дели стартовал форум "Дни российского кино"

НЬЮ-ДЕЛИ, 10 ноя — РИА Новости. Третий кинофорум "Дни российского кино" в Индии стартовал в пятницу в индийской столице Нью-Дели. Церемония открытия прошла вечером на крупнейшей закрытой площадке столицы "Сири-форт".

После традиционного прохода кинодеятелей и гостей форума по красной дорожке состоялось представление постановки-посвящения индийскому актеру Раджу Капуру и его фильму 1970 года "Мое имя Клоун", вышедшему на экран в СССР 45 лет назад, которую увидели сын Раджи Капура Рандхир и Ксения Рябинкина, бывшая балерина Большого театра, сыгравшая в этом фильме одну из главных ролей.

Все это, как и размах мероприятия, призвано подчеркнуть исторические корни и перспективы сотрудничества России и Индии в сфере кинематографа в год, когда страны отмечают 70-летие дипломатических отношений. В частности, среди гостей церемонии были министр культуры РФ Владимир Мединский, посол России в Индии Николай Кудашев.

"Это замечательное событие, третий российский кинофестиваль, который неразрывно связан с празднованием 70-летия дипотношений России и Индии. Здесь работает российская творческая группа, которая общается со своими индийскими коллегами — хороший пример и зрелости, и молодости наших отношений, хороший пример культурного синтеза между российскими и индийскими кинематографистами, который несомненно принесет богатые плоды", — заявил посол Кудашев.

Фильмом открытия форума стала драма "Большой" Валерия Тодоровского. Как рассказала продюсер "Дней российского кино" в Индии Мария Лемешева, всего в рамках форума, который продлится до 28 ноября и охватит помимо Дели столицу Болливуда Мумбаи и Гоа, будут показаны 12 фильмов. По ее словам, в этом году выбор фильмов для индийских кинолюбителей дался легче, потому что в текущем году прокат в РФ вышло много жанровых картин.

"Мы поняли, что такие картины лучше воспринимаются местной публикой, потому что они понятны, они вне национальности. В этом году у нас был фэнтези "Притяжение", который понятен в любой стране. Фильм "Большой" Валерия Тодоровского — это балет, жемчужина российской культуры. Мы этим славимся, все это любят, люди специально едут в Россию, чтобы посмотреть балет, а мы привезли фактически этот балет", — заявила она.

В Дели показы пройдут 11-12 ноября, после чего программа форума переместится в Мумбаи. Помимо упомянутых картин будут представлены фильмы "Яна+Янко", "Дух Соноры", "Жизнь впереди", "Урфин Джюс и его деревянные солдаты", "Время первых", "Кухня. Последняя битва", "Анна Каренина. История Вронского".

В Гоа в рамках 48-го Индийского международного кинофестиваля (IFFI) в внеконкурсной программе покажут фильмы "Жги!", "Заложники" и "Теснота". Картина "Нелюбовь" Андрея Звягинцева поборется за приз в категории "лучший иностранный фильм".